David Koller & Band, The Pau, The Wilderness a Mooshak vystúpia už túto stredu na Koncerte pre všímavých

Súčasťou akcie bude aj pestrý nehudobný program, ktorý odštartuje o 17.30 premietaním filmu Komúna režiséra Jakuba Julényho. Film zachytáva cez spomienky na Marcela Strýka prostredie košického undergroundu v období normalizácie a aktivity ŠTB proti ľuďom z tejto komunity. Na tému „Hudobníci by mali hrať a nemiešať sa do politiky“ sa bude zhovárať Oliver Rehák s Davidom Kollerom a Denisom Bangom. Analogicky poňatá bude aj druhá debata „Vizuálne umelkyne by mali tvoriť a nemiešať sa do politiky“, v ktorej sa Jana Močková porozpráva s výraznými osobnosťami súčasného vizuálneho umenia Ilonou Németh a Emíliou Rigovou. Šéf breznianskeho klubu Bombura Maroš Pavúk predstaví svoju knihu Bluesman v koberci, ktorá zachytáva jeho zážitky z cestovania za hudbou pred rokom 1989 i po ňom.

David Koller & Band

David Koller je zásadná postava československej hudobnej scény. Začínal v alternatívnej Jasnej páke, zahral si v kapelách Žentour, Pražský výběr, či Blue Effect a v roku 1987 spoluzakladal jednu z najúspešnejších československých kapiel Lucie. V marci 2015 vydal album ČeskosLOVEnsko a v apríli 2016 si aj vďaka nemu odniesol z cien českej hudobnej akadémie Anděl tri sošky: pre najlepšieho speváka, najlepší album a pre skupinu štvrťstoročia (Lucie). Vo viacerých skladbách tohto albumu kritizuje tendencie mocných obracať sa ku komunistickej minulosti. David Koller stál tiež za kampaňami S komunisty se nemluví, Nikagda nězabuděm a vyhlásil tiež bojkot klubom a sálam, ktoré organizujú koncerty extrémistickej kapely Ortel. „Jestliže chtějí vydělávat na nenávisti, strachu a xenofobii, nebudou vydělávat na Davidu Kollerovi,“ povedal o tejto aktivite svojho času jeho manažér. V poslednej dobe zverejnil viaceré piesne so silným odkazom ako „Vězenkyně“, „Pouta“, „Planeta bez paměti“ či „My se vám ozveme“. Klip k poslednej spomenutej piesni zachytáva sledovanie nepohodlných ľudí z predrevolučných rokov, v ktorom sú použité zábery zo zbierky Paměť národa. Kollerovu aktuálnu tvorbu zjednocuje QR kód v podobe jeho tváre od výtvarníka Davida Černého. Po jeho načítaní sa dostanete na stránku s novými skladbami a klipmi. Spoločným menovateľom je tiež autor textov, ktorým je spisovateľ Jáchym Topol. V Na Koncerte pre všímavých zahrá set zložený z jeho autorských piesní a tiež najväčších hitov skupiny Lucie. Bude to zároveň ochutnávka toho, čo čaká divákov na pripravovanom letnom turné po Slovensku v roku 2022.

THE PAU

Paulina vystupujúca pod menom The Pau je výnimočný zjav poľskej alternatívnej scény. Iba sama s elektrickou gitarou a mikrofónom. Všetko ostatné si nahráva svojpomocne a má ukryté vo svojom telefóne. Skromným vystupovaním, intenzívnym koncertovaním a silnými piesňami si už získala mnoho fanúšikov a v Poľsku hráva po boku najväčších mien nezávislej scény. Má za sebou dva albumy, aktuálne chystá tretí. „Vidíte dievča s gitarou, počujete nadupanú kapelu. Mám radosť, keď u nej pozorujem ten totálny posun a rast. Sekne jej zadymený klubík, ale zaslúži si aj festivalové pódium,“ povedal o The Pau Dáša fon Fľaša zo žilinskej Hájovne a Paulina potvrdila jeho slová na tohtoročnej Pohoda on the Ground.

THE WILDERNESS

The Wilderness je kapela, ktorá je absolútnym dôkazom toho, že punk v jeho najlepšej podobe nie je mŕtvy. Skvelé texty, vynikajúca hudba a nekompromisné postoje robia z The Wilderness zásadnú skupinu na slovenskej hudobnej scéne. Ich video ku skladbe „Čo s tým hnevom“ (vznikalo aj na Pohode 2018) označil portál Hudba.sk za videoklip roka. Na konte majú tri albumy, z ktorých najviac vyčnieva konceptuálne poňatý The Wilderness III. Vo svojich textoch sa zameriavajú na politické, náboženské a sociálno-kritické témy, filozofické a morálne dilemy, konflikty subjektívneho videnia sveta s objektívnou realitou. Sú aktívni v organizovaní koncertov pre iné punkové kapely z celého sveta pod hlavičkou kolektívu Consume and die! crew. Od roku 2017 vystúpili na troch Pohodách v rade, ako aj na festivaloch Pohoda in the Air a Pohoda on the Ground. V roku 2019 sa tiež predstavili v rámci slovenského a českého focusu na showcasovom festivale Eurosonic Noorderslag.

DJ MOOSHAK

Vladimír "Potkan" Potančok alias DJ Mooshak je skúsený poslucháč, občasný tanečník, príležitostný dídžej. Vzdelaním etnológ a sociálny antropológ je momentálne redaktorom časopisu Slovenský národopis a moderátorom relácie Hudba sveta na Rádiu_FM. V roku 2015 spoluzakladal platformu World Music from Slovakia, neskôr moderoval festivaly Festival perkusií a World Music Festival Bratislava. Sporadické dídžejovanie vystriedala séria populárno-náučných prednášok o nezvyčajných hudobných nástrojoch sveta Cverna v uchu v Kabinete pomalosti (2018 – 2019) v Novej Cvernovke a neskôr pravidelné otváranie večerov Elektrohafla (2019 – 2020). Na Koncerte pre všímavých teda Mooshak vystúpi na svojej domovskej scéne a pre návštevníkov si pripravuje eklektickú dvojhodinovú afterparty.

Line-up:

17.11 Door open

17.30 – 19.00 Komúna (réžia Jakub Julény, 2020)

19.00 – 19.45 The Pau

19.45 – 20.15 „Hudobníci by mali hrať a nemiešať sa do politiky“ Diskutujú: David Koller, Denis Bango, moderuje Oliver Rehák

20.15 – 21.00 The Wilderness

21.00 – 21.30 „Vizuálne umelkyne by mali tvoriť a nemiešať sa do politiky" Diskutuje: Ilona Németh, Emília Rigová, moderuje Jana Močková

21.30 – 22.30 David Koller & Band

Uvedenie knihy Bluesman v koberci (autor Maroš Pavúk, moderuje Vlado Michal)