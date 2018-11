Andrea Bocelli dobyl s novým albumom vrchol britskej hitparády

Andrea Bocelli. Foto: Andrea Bocelli Foto: Andrea Bocelli

Rím 3. novembra (TASR) - Svetoznámemu tenoristovi Andreovi Bocellimu sa podarilo ako prvému talianskemu umelcovi obsadiť vrchol britského rebríčka najpredávanejších albumov.Jeho nový album s názvom Si, ktorý vyšiel 26. októbra vo vyše 60 krajinách, sa dostal nielen na prvé miesto hitparády - Bocelli sa zároveň stal prvým umelcom nepochádzajúcim z popovej scény za 21 rokov, ktorý vedie hitparádu v Spojenom kráľovstve. Naposledy sa to podarilo v roku 1998 americkému skladateľovi orchestrálnej a filmovej hudby Jamesovi Hornerovi so soundtrackom ku kasovému trháku Titanic.Bocelliho nový album obsahujúci 16 skladieb vyšiel na značke Decca Records krátko po jeho 60. narodeninách, ktoré tento nevidiaci spevák oslávil 22. septembra. Jedným z vrcholov je podľa agentúry APA skladba Fall On Me, prvé dueto Bocelliho so svojím 20-ročným synom Matteom.Na albume Si hosťujú aj ruská sopranistka Aida Garifullinová, americký spevák Josh Groban, anglický spevák Ed Sheeran alebo anglická speváčka, skladateľka a modelka Dua Lipa.Ide o prvý Bocelliho album obsahujúci výhradne nové skladby od titulu Andrea z roku 2004. Bocelli doteraz predal okolo 85 miliónov kópií svojich albumov.