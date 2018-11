Stredoslovenský región opäť lámal rekordy v návštevnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) - Letná turistická sezóna bola v regióne stredného Slovenska úspešná. Aj keď na oficiálne čísla je ešte priskoro, hotelieri, prevádzkovatelia kúpalísk i ďalší poskytovatelia služieb cestovného ruchu hovoria o vydarenom lete. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko Jiří Pěč.konštatoval Pěč. Podľa neho projekt banskobystrického cyklobusu znova potvrdil, že medzi obdobnými projektmi na Slovensku nemá konkurenciu. V aktuálnej sezóne prepravil historicky najviac cyklistov.dodal.uviedol ďalej Pěč.Nočné prehliadky históriou mesta boli interaktívne divadelno-šermiarske vystúpenia, ktoré priblížili známe i menej známe udalosti a predstavili osobnosti Banskej Bystrice z novšej i dávnejšej minulosti. Záujem o prehliadky prekonal očakávania organizátorov a prekročil plánované kapacity.pripomenul.Novinkou letnej sezóny bola tiež regionálna príbehová hra. Tá prostredníctvom tajomných indícií, odkazov či úloh prepojila rôzne turistické lokality v regióne, úspešných hráčov na konci dokonca čakal poklad.Návštevníkov do regiónu prilákali tiež navštevované podujatia, ako napríklad medzinárodné letecké dni na Sliači, festival Outbreak Europe/The Legits Blast, tradičný Radvanský jarmok, majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek v Tureckej či zabudnuté remeslá, ktoré po rokoch vrátili na Zvolenský zámok rytierov, remeselníkov, hercov a hudobníkov.Letnú sezónu zakončila Gruntovačka, projekt koordinovaný Rozvojovou agentúrou BBSK, počas ktorého dobrovoľníci čistili okolie turistických atraktivít a chodníkov. V Banskej Bystrici sa do akcie zapojili študenti evanjelického gymnázia a Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského. V okolí malej železničnej stanice, urpínskych serpentín, kalvárie, Vartovky či jazera Pod Rybou vyzbierali až 53 vriec odpadkov.OOCR Stredné Slovensko plánuje na budúci rok v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) niekoľko rozvojových projektov, ktoré majú predpoklad zvýšiť potenciál regiónu pre domácich aj zahraničných návštevníkov