Andrea Bocelli pripravuje po 14 rokoch nový album Si

ratislava 13. júla (TASR) - Andrea Bocelli vydáva po štrnástich rokoch nový album Si, ktorý oslavuje lásku, rodinu, vieru a nádej. Nahrával ho vo svojom dome v Taliansku za asistencie legendárneho producenta Boba Ezrina, ktorý v minulosti spolupracoval so skupinou Pink Floyd či spevákom Lou Reedom. Vydá ho 26. októbra.približuje vznik novinky Bocelli.dopĺňa Bocelli.Prvý singel If Only vyšiel 15. júna v troch jazykoch a jeho anglická verzia na YouTube získala už takmer 350.000 zhliadnutí. Na piesni sa autorsky podieľali Francesco Sartori a Lucio Quarantotto. Zaslúžili sa aj o Bocelliho najväčší hit Con Te Partiro, ktorý bol vydaný pred 20 rokmi a stal sa jedným z najpredávanejších singlov vôbec.Andrea Bocelli má za sebou kariéru, pre ktorú je právom považovaný za jednu z najväčších hviezd modernej hudobnej histórie. Spieval pápežovi, prezidentom a kráľovským rodinám. Vystupoval v najslávnejších koncertných halách a operných sálach, na konte má viac ako 80 miliónov predaných nahrávok, Golden Globe, sedem Brit Awards a hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Spolupracoval s Edom Sheeranom, Arianou Grande, Jennifer Lopez, Tony Bennettom či Céline Dion.TASR informovala Dominika Dirgasová, PR manažérka vydavateľstva Universal Music.