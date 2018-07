DOBRÝ ÚMYSEL SKONČIL ZLE: V Keni uhynulo osem vzácnych nosorožcov

Osem jedincov kriticky ohrozeného druhu nosorožca ostronosého (čierneho) uhynulo v Keni na dehydratáciu po tom, čo ich premiestnili z hlavného mesta Nairobi do nového národného parku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mombasa 13. júla (TASR) - Osem jedincov kriticky ohrozeného druhu nosorožca ostronosého (čierneho) uhynulo v Keni na dehydratáciu po tom, čo ich premiestnili z hlavného mesta Nairobi do nového národného parku. V piatok o tom informovalo kenské ministerstvo pre cestovný ruch a divo žijúce zvieratá. Uviedlo, že ide o "bezprecedentný" počet úmrtí za obdobie vyše desiatich rokov, čo sa podobné presuny uskutočňujú.Osem uhynutých nosorožcov patrilo do skupiny 11 nedávno premiestnených jedincov. Presun do nového parku Tsavo East National Park sa realizoval minulý mesiac v nádeji, že sa tam zvýši ich populácia. Zvyšné nosorožce, ktoré prežili, teraz monitorujú, či sa u nich neprejavuje ochorenie.Ministerstvo spresnilo, že vyšetrovaním sa zistilo, ženež boli zvyknuté.dodalo ministerstvo, ktoré citovala tlačová agentúra DPA.Ministerstvo tiež oznámilo, že pristúpi k disciplinárnym trestom, ak zistí, že došlo k porušeniu predpisov či nedbalosti.Pracovníci ministerstva informovali, že prebiehajúci presun celkovo 14 nosorožcov pozastavili a tie živočíchy, ktoré premiestnenie do nového parku prežili, starostlivo sledujú.Táto strata, uviedla podľa tlačovej agentúry AP popredná kenská ochrankyňa prírody Paula Kahumbuová z charitatívnej organizácie WildlifeDirect.Ochrancovia prírody a divo žijúcich zvierat v Afrike tvrdo pracujú na tom, aby poddruh nosorožcov ostronosých (čiernych) ochránili pred pytliakmi, ktorí ich lovia kvôli rohom a tými potom zásobujú ilegálny ázijský trh.