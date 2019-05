Andrea Kalavská: Nepočítame s tým, že by niektoré nemocnice zanikli

Na snímke Andrea Kalavská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská nepočíta s tým, že by v súvislosti s plánovanou reformou zdravotníctva, tzv. stratifikáciou slovenských nemocníc, došlo k tomu, že by niektoré nemocnice zanikli. Povedala to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť.uviedla šéfka rezortu.Reformu zdravotníctva, ktorá je plánovaná do roku 2030, víta aj člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí.mieni. Zdôraznil však, že pri reforme zdravotníctva je mimoriadne dôležité zadefinovať aj čakacie lehoty na zdravotné výkony.Kalavská v tejto súvislosti uviedla, že rovnako, ako chce reformou dosiahnuť zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti nastavením presných kritérií či reštrukturalizáciu lôžkového fondu, ministerstvo zdravotníctva rieši práve aj otázku čakacích lehôt.zdôraznila Kalavská s tým, že takýto krok rezort zdravotníctva urobil vôbec po prvý raz.Ako dodala, v prípade, že sa táto lehota poruší, zdravotná poisťovňa bude musieť uzavrieť zmluvy aj s ďalšími zdravotníckymi zariadeniami.