Vatikán uznal Medžugorie za oficiálne pútnické miesto

Vatikan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 12. mája (TASR) - Pápež František schválil oficiálne púte do bosnianskeho mesta Medžugorie, v ktorom sa tamojším obyvateľom údajne zjavila Panna Mária. Na základe nedeľného vyhlásenia predstaviteľov Vatikánu o tom píše agentúra Reuters.Hovorca Vatikánu Alessandro Gisotti zároveň zdôraznil, že príslušné oficiálne schválenie Vatikánu by sa nemalo interpretovať ako cirkevné potvrdenie autenticity týchto údajných zjavení, keďže je v tejto veci potrebné ďalšie skúmanie.Panna Mária sa v Medžugorí prvýkrát údajne zjavila šiestim deťom v roku 1981. Medžugorie sa potom stalo významným pútnickým miestom a súčasne aj stabilným zdrojom príjmov pre miestnych obyvateľov. Niektorí z údajných - medzičasom už dospelých - vizionárov tvrdia, že Panna Mária sa im pravidelne zjavuje aj naďalej.Katolícka cirkev bola doposiaľ k uvedeným zjaveniam opatrná a vyzývala diecézy, aby neorganizovali oficiálne púte do Medžugoria. Mnohé farnosti to však napriek tomu robili a ročne toto miesto navštívia státisíce ľudí.Avšak mnohí katolíci si myslia, že ide o podvod. Predchádzajúci pápež Benedikt XVI. vytvoril komisiu zloženú z teológov a biskupov na preskúmanie údajných mariánskych zjavení z Medžugoria. Komisia svoje zistenia nepublikovala, ale odovzdala ich súčasnému pápežovi Františkovi.Pápež v roku 2017 uviedol, že skúmanie prvých zjavení z Medžugoria stále pokračuje. Vyslovil však silné pochybnosti nad neustávajúcimi posolstvami tamojších vizionárov. Pripustil však, že niektorí veriaci môžu v Medžugorí zažiť osobnú duchovnú obnovu -Vatikán vo svojom nedeľnom vyhlásení zároveň dodal, že pápežský delegát v Medžugorí - poľský arcibiskup Henryk Hoser - zabezpečí, aby pútnici, ktorí toto miesto navštívia, si boli vedomí toho, že teológovia stále skúmajú autenticitu týchto údajných zjavení.