Streda 17.12.2025
Meniny má Kornélia
Denník - Správy
17. decembra 2025
Andrea Predajňová končí vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea
Predajňová viedla SNM od začiatku mája 2025, ministerka ju vymenovala na základe výberového konania.
Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová končí na svojom poste. 24hod.sk o tom informovala Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR. Riadením SNM poverili Vieroslavu Bernátovú.
„Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odvolala z funkcie štatutárky SNM Andreu Predajňovú. Tento krok urobila na základe jej osobnej žiadosti,“ skonštatovala Demková s tým, že šéfka rezortu kultúry sa Predajňovej za doterajšiu prácu poďakovala.
Predajňová viedla SNM od začiatku mája 2025, ministerka ju vymenovala na základe výberového konania.
