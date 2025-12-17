Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

17. decembra 2025

Andrea Predajňová končí vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea



Predajňová viedla SNM od začiatku mája 2025, ministerka ju vymenovala na základe výberového konania.



Zdieľať
A. Predajňová končí vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea

Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová končí na svojom poste. 24hod.sk o tom informovala Petra Demková, riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR. Riadením SNM poverili Vieroslavu Bernátovú.


„Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odvolala z funkcie štatutárky SNM Andreu Predajňovú. Tento krok urobila na základe jej osobnej žiadosti,“ skonštatovala Demková s tým, že šéfka rezortu kultúry sa Predajňovej za doterajšiu prácu poďakovala.

Predajňová viedla SNM od začiatku mája 2025, ministerka ju vymenovala na základe výberového konania.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Šimkovičová vyzdvihla úspech Bibiany, inštitúcia získala prestížne ocenenie – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 