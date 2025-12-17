|
17. decembra 2025
Šimkovičová vyzdvihla úspech Bibiany, inštitúcia získala prestížne ocenenie – FOTO
Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, získal prestížne ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024. Ako ministerka kultúry
17.12.2025 (SITA.sk) - Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, získal prestížne ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2024. Ako ministerka kultúry Martina Šimkovičová priblížila na sociálnej sieti, Bibiana získala hodnotenia A+, teda veľmi zodpovedný obstarávateľ.
„Ocenenie udeľuje nezávislá porota portálu TRANSPAREX na základe detailnej dátovej analýzy verejného obstarávania. Tento úspech považujem za mimoriadne významný, keďže transparentné a zodpovedné narábanie s verejnými financiami je jednou zo základných hodnôt, ktoré môj rezort systematicky presadzuje,“ uviedla šéfka rezortu kultúry.
Šimkovičová sa osobitne poďakovala riaditeľke Bibiany Petre Flach. Podľa slov ministerky inštitúcia pod vedením Flach dlhodobo napreduje, stabilizuje svoje procesy a dosahuje čoraz výraznejšie úspechy. „Jej výsledky hovoria jasnou rečou. BIBIANA funguje, posilňuje svoju dôveryhodnosť doma aj v zahraničí a funguje profesionálne a transparentne,“ dodala Šimkovičová.
Rovnako spomenula aj ocenenie, ktoré získala Reduta. V súťaži Strecha roka 2024 obsadila 1. miesto. Súťaž každoročne organizuje Cech strechárov Slovenska, najvýznamnejšia stavovská organizácia v oblasti strešného priemyslu. Daný úspech by podľa Šimkovičovej nebol možný bez ich priameho pričinenia.
„Pamätáte sa na kauzu presunu finančných prostriedkov z projektu na boj proti dezinformáciám na opravu strechy krásnej národnej pamiatky v centre Bratislavy? Ministerstvo kultúry vtedy poskytlo filharmónii finančné prostriedky vo výške takmer 260-tisíc eur práve na dofinancovanie rekonštrukcie strechy Reduty,“ uviedla. Ako víťaz na Slovensku postúpila do celostvetovej súťaže, kde obsadila 3. miesto.
„Naše inštitúcie pod naším vedením dosahujú výsledky a verejné peniaze končia v konkrétnych a funkčných projektoch. Som rada, že výsledky dnes hovoria samy za seba. Nehovoríme to my, hovoria to nezávislé inštitúcie a ich odborné kritériá,“ zdôraznila ministerka.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová vyzdvihla úspech Bibiany, inštitúcia získala prestížne ocenenie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
