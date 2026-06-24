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24. júna 2026
Andrej Danko predstavil nominantov na predsedov Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja – VIDEO
Tagy: Hlas-SD Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) PSK Prešovský samosprávny kraj slovenská národná strana Smer-SD ŽSK Žilinský samosprávny kraj Župy
Volebné prípravy v regiónoch prinášajú prvé samostatné nominácie národniarov, pričom predseda strany pri predstavení dvoch kandidátov na županov neskrýval sklamanie z nenájdenia koaličného ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Volebné prípravy v regiónoch prinášajú prvé samostatné nominácie národniarov, pričom predseda strany pri predstavení dvoch kandidátov na županov neskrýval sklamanie z nenájdenia koaličného kompromisu.
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko predstavil kandidátov na posty županov v dvoch krajoch. Na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja kandiduje Monika Lešková a poslanec Adam Lučanský bude kandidátom národniarov na župana Žilinského samosprávneho kraja. Danko vyjadril ľútosť nad tým, že sa koalícia nepokúsila zmeniť pravidlá volieb do vyšších územných celkov a zmeniť pravidlá pri tvorbe koalícií.
„Vidíme, že koalícia dlhodobo nie je úspešná pri voľbe županov, a že rôzne anomálie nášho systému, keď aj župan je priamo volený, spôsobujú často problémy medzi zastupiteľstvami, zvolenými zástupcami a županmi,“ uviedol Danko a pripomenul návrh SNS na zníženie počtu žúp, čo sa nepodarilo a neprešiel ani český model voľby.
Danko priznal, že si robil nádeje, že sa nájde kompromis medzi Smerom, Hlasom a SNS ak ide o kandidátov. Spočiatku to podľa neho bolo na dobrej ceste, no napokon SNS nemá opäť na výber, a musí ísť v niektorých nomináciách individuálne.
„Chcem povedať, že ak sa nepoučíme, tak to môže zle dopadnúť aj v parlamentných voľbách,“ upozornil Danko. „Nedalo mi, aby som nevyjadril ľútosť, že na tej najvyššej úrovni taká koalícia, ako ja často hovorím taký veľký slovenský Fidesz, nevznikla,“ skonštatoval predseda SNS.
Zároveň však verí, že kandidátov SNS podporí aj Smer-SD aj Hlas-SD. Kandidáti na županov za SNS sú podľa neho pripravení ľudia, ktorí sa už dotkli výkonu verejnej moci. Pripomenul, že Lešková zastávala funkciu prednostky v meste Vranov nad Topľou a Lučanský má skúsenosti v poslaneckom klube.
Lešková zdôraznila, že je odhodlaná prevziať zodpovednosť za Prešovský samosprávny kraj. V minulosti pôsobila v školstve, v podnikaní a posledné roky aj vo verejnej správe.
„V každej z týchto oblastí som sa naučila, že ľudia nepotrebujú ďalšie sľuby, ale férové riešenia, výsledky a vedenie, ktoré pozná ich každodenné problémy,“ skonštatovala kandidátka. Prešovský kraj má podľa nej silný potenciál, no napriek tomu veľa mladých odchádza za štúdiom alebo prácou mimo región či do zahraničia.
Za úlohu si tak kladie vytvoriť podmienky pre mladých, aby mali dôvod zostať. Podporiť chce moderné vzdelávanie, kvalitné stredné školy, a tiež prepojenie škôl s praxou a zamestnávateľmi. Prešovský kraj podľa nej potrebuje zabrať v zdravotnej a sociálnej starostlivosti, potrebuje kvalitnejšie cesty, lepšie spojenia medzi regiónmi a väčšiu podporu pre mestá a obce s nedostatkom zdrojov. Lešková vidí potenciál aj v cestovnom ruchu a športe.
Lučanský sa rozhodol kandidovať za predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Tento kraj je podľa neho klenotom Slovenska, s ktorým súčasné vedenie kraja nezaobchádza dobre.
„Nejdem sľubovať to, čo neviem splniť. Hlavnými témami, ktoré trápia každého, sú najmä bývanie, doprava a zdravotníctvo,“ povedal Lučanský a ubezpečil, že nemá v pláne búrať veci a riešenia, ktoré fungujú. Rovnako sa bude zaoberať tým, ako mladých ľudí udržať v regióne. Má v pláne vyvíjať tlak na štát pri dokončovaní kľúčových dopravných projektov.
V súvislosti so stavom zdravotníctva upozornil, že budovy a prístroje neliečia, ale ľudia. Napriek investíciám do budov a vybavenia zápasia nemocnice v regióne s nedostatkom lekárov, sestier a zdravotného personálu. Jeho prioritou tak bude stabilizácia personálu a podpora mladých lekárov a sestier. Pozornosť chce uprieť aj na posilnenie sociálnych služieb a na spoluprácu medzi školami, univerzitami, podnikateľmi a samosprávami. Témou je pre Lučanského aj rozvoj cestovného ruchu a podpora inovácií.
Zdroj: SITA.sk - Andrej Danko predstavil nominantov na predsedov Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko predstavil kandidátov na posty županov v dvoch krajoch. Na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja kandiduje Monika Lešková a poslanec Adam Lučanský bude kandidátom národniarov na župana Žilinského samosprávneho kraja. Danko vyjadril ľútosť nad tým, že sa koalícia nepokúsila zmeniť pravidlá volieb do vyšších územných celkov a zmeniť pravidlá pri tvorbe koalícií.
„Vidíme, že koalícia dlhodobo nie je úspešná pri voľbe županov, a že rôzne anomálie nášho systému, keď aj župan je priamo volený, spôsobujú často problémy medzi zastupiteľstvami, zvolenými zástupcami a županmi,“ uviedol Danko a pripomenul návrh SNS na zníženie počtu žúp, čo sa nepodarilo a neprešiel ani český model voľby.
Individuálna cesta SNS
Danko priznal, že si robil nádeje, že sa nájde kompromis medzi Smerom, Hlasom a SNS ak ide o kandidátov. Spočiatku to podľa neho bolo na dobrej ceste, no napokon SNS nemá opäť na výber, a musí ísť v niektorých nomináciách individuálne.
„Chcem povedať, že ak sa nepoučíme, tak to môže zle dopadnúť aj v parlamentných voľbách,“ upozornil Danko. „Nedalo mi, aby som nevyjadril ľútosť, že na tej najvyššej úrovni taká koalícia, ako ja často hovorím taký veľký slovenský Fidesz, nevznikla,“ skonštatoval predseda SNS.
Zároveň však verí, že kandidátov SNS podporí aj Smer-SD aj Hlas-SD. Kandidáti na županov za SNS sú podľa neho pripravení ľudia, ktorí sa už dotkli výkonu verejnej moci. Pripomenul, že Lešková zastávala funkciu prednostky v meste Vranov nad Topľou a Lučanský má skúsenosti v poslaneckom klube.
Leškovej vízie
Lešková zdôraznila, že je odhodlaná prevziať zodpovednosť za Prešovský samosprávny kraj. V minulosti pôsobila v školstve, v podnikaní a posledné roky aj vo verejnej správe.
„V každej z týchto oblastí som sa naučila, že ľudia nepotrebujú ďalšie sľuby, ale férové riešenia, výsledky a vedenie, ktoré pozná ich každodenné problémy,“ skonštatovala kandidátka. Prešovský kraj má podľa nej silný potenciál, no napriek tomu veľa mladých odchádza za štúdiom alebo prácou mimo región či do zahraničia.
Za úlohu si tak kladie vytvoriť podmienky pre mladých, aby mali dôvod zostať. Podporiť chce moderné vzdelávanie, kvalitné stredné školy, a tiež prepojenie škôl s praxou a zamestnávateľmi. Prešovský kraj podľa nej potrebuje zabrať v zdravotnej a sociálnej starostlivosti, potrebuje kvalitnejšie cesty, lepšie spojenia medzi regiónmi a väčšiu podporu pre mestá a obce s nedostatkom zdrojov. Lešková vidí potenciál aj v cestovnom ruchu a športe.
Lučanského plány
Lučanský sa rozhodol kandidovať za predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Tento kraj je podľa neho klenotom Slovenska, s ktorým súčasné vedenie kraja nezaobchádza dobre.
„Nejdem sľubovať to, čo neviem splniť. Hlavnými témami, ktoré trápia každého, sú najmä bývanie, doprava a zdravotníctvo,“ povedal Lučanský a ubezpečil, že nemá v pláne búrať veci a riešenia, ktoré fungujú. Rovnako sa bude zaoberať tým, ako mladých ľudí udržať v regióne. Má v pláne vyvíjať tlak na štát pri dokončovaní kľúčových dopravných projektov.
V súvislosti so stavom zdravotníctva upozornil, že budovy a prístroje neliečia, ale ľudia. Napriek investíciám do budov a vybavenia zápasia nemocnice v regióne s nedostatkom lekárov, sestier a zdravotného personálu. Jeho prioritou tak bude stabilizácia personálu a podpora mladých lekárov a sestier. Pozornosť chce uprieť aj na posilnenie sociálnych služieb a na spoluprácu medzi školami, univerzitami, podnikateľmi a samosprávami. Témou je pre Lučanského aj rozvoj cestovného ruchu a podpora inovácií.
Zdroj: SITA.sk - Andrej Danko predstavil nominantov na predsedov Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hlas-SD Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) PSK Prešovský samosprávny kraj slovenská národná strana Smer-SD ŽSK Žilinský samosprávny kraj Župy
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