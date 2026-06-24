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24. júna 2026

Nemecká polícia má podozrenie, že Rusko chcelo predajom Gazpromu Germania narušiť dodávky plynu


Tagy: Dodávky plynu Nemecká polícia ruská sabotáž Rusko-ukrajinský konflikt

Vyšetrovatelia vykonali domové prehliadky pre podozrenie zo sabotáže, Berlín po invázii firmu zoštátnil.



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germany_russia_gas_5459_ 676x428 24.6.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia vykonali domové prehliadky pre podozrenie zo sabotáže, Berlín po invázii firmu zoštátnil.

Nemecká polícia v stredu vykonala domové prehliadky v rámci vyšetrovania podozrenia, že Rusko predajom berlínskej dcérskej spoločnosti Gazprom Germania zámerne pripravovalo narušenie dodávok zemného plynu do Nemecka po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.


Vyšetrovanie sa zameriava na prevod vlastníctva spoločnosti, ku ktorému došlo krátko po ruskej invázii.



Čudný vlastník


Podľa prokuratúry sa novým vlastníkom stala moskovská spoločnosť bez väzieb na energetický sektor, ktorá následne okamžite rozhodla o likvidácii spoločnosti Gazprom Germania.


„Existuje podozrenie, že predaj a likvidácia boli určené na narušenie dodávok plynu v Nemecku,“ uviedla prokuratúra.



Podozrivý Rus


Polícia prehľadala v Berlíne priestory patriace ruskému občanovi a jednej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom. Vyšetrovatelia tvrdia, že podozrivý Rus pomáhal realizovať rozhodnutie o likvidácii firmy s cieľom poškodiť energetickú bezpečnosť krajiny.


„Podozrivý – ruský občan – mal s týmto zámerom podporovať uskutočnenie rozhodnutia o likvidácii spoločnosti,“ uviedla prokuratúra.



Štátny podnik


Nemecká vláda prevzala kontrolu nad Gazpromom Germania už v roku 2022 po tom, ako upozornila na nejasnú vlastnícku štruktúru firmy.


Spoločnosť, ktorá spravovala najmenej štvrtinu kapacity zásobníkov zemného plynu v krajine, Berlín neskôr úplne zoštátnil. Dnes pôsobí pod názvom Securing Energy for Europe (SEFE).


Nemecko v posledných mesiacoch zintenzívnilo boj proti aktivitám pripisovaným Rusku vrátane špionáže, dezinformačných kampaní a sabotáží. Tento mesiac preto otvorilo aj spoločné centrum na koordináciu boja proti hybridným hrozbám.




Zdroj: SITA.sk - Nemecká polícia má podozrenie, že Rusko chcelo predajom Gazpromu Germania narušiť dodávky plynu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dodávky plynu Nemecká polícia ruská sabotáž Rusko-ukrajinský konflikt
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