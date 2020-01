Andrej Danko s alkoholom problém nemá, prezidentka má prestať zvýhodňovať Progresívne Slovensko

Prezidentka nemá právo si nikoho predvolávať

Hlina niektoré situácie prepískol

26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentský úrad rešpektujem. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Počas parlamentnej schôdze, ktorá sa konala 21. januára, šéf zákonodarného orgánu vyhlásil, že k prezidentke nemá žiadnu dôstojnosť. Prezidentský úrad si bude vážiť, keď bude apolitický a nebude súžiť „feťákom“.V nedeľňajšej relácii Danko potvrdil, že prezidentku si bude ctiť, ak prestane zvýhodňovať Progresívne Slovensko.„Prezidentke som osobne povedal, že ma mrzia jej útoky na moju adresu na Facebooku počas prezidentskej kampane. Taktiež nesúhlasím s niektorými jej rozhodnutiami. Vyšla v ústrety Progresívnemu Slovensku, aby bola zvolaná schôdza Národnej rady SR. Prezidentský palác nemôže slúžiť iba jednej strane,“ vysvetlil svoj postoj Danko.Druhou chybou, ktorú prezidentke vytýka, je to, že si k sebe do paláca zavolala policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby jej objasnili prepustenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku z väzby. „Nemá právo si nikoho predvolávať. Obaja menovaní to neprijali dobre. Je to ťažké, lebo je žena a so ženou sa v politike ťažko bojuje,“ myslí si Danko.Na spomínanom rokovaní pléna predstúpil pred šéfa parlamentu líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič s transparentom, na ktorom bolo napísané „On je ožratý“. „Matovič nehovoril pravdu, keď ma obvinil, že som mal počas utorkovej parlamentnej schôdze vypité. My sme sa po tejto scéne dole stretli, podal som mu ruku. S alkoholom problém nemám a vyprosím si, aby ma z toho niekto obviňoval,“ uviedol Danko.Matovič potvrdil, že mu Danko podal ruku. Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina v relácii uviedol, že podobné excesy na parlamentnú pôdu nepatria. Sebakriticky však zhodnotil, že sám v parlamentne niektoré situácie „prepískol“. „Bolo to čaro okamihu. Človek sa vyvíja a ako sa hovorí, dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš,“ povedal Hlina.Na otázku moderátora, či šéf SNS neľutuje vstup do koalície so stranami Smer – sociálna demokracia Smer - SD, Most-Híd a Sieť, Danko odpovedal, že pre Slovensko to bola jediná cesta. „Ďakujem za tú životnú skúsenosť,“ uzavrel končiaci predseda parlamentu.