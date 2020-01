Šírenie nového koronavírusu sa zrýchľuje, Čína je podľa prezidenta vo veľmi vážnej situácii

Krajina je podľa neho vo veľmi vážnej situácii, v súvislosti s ktorou vláda posilňuje snahy obmedziť cestovanie a verejné zhromaždenia.

Najnovšie údaje, ktoré pokrývajú uplynulých 24 hodín, hovoria o ďalších 15 úmrtiach a 688 prípadoch nákazy, čo znamená, že počet mŕtvych stúpol na 56 a celkový počet nakazených dosiahol 1975.

Spojené štáty pripravujú evakuáciu občanov

Vláda informovala aj o piatich prípadoch v Hongkongu, dvoch v Macau a troch na Taiwane. Vírus sa dostal aj do Thajska, Japonska, Južnej Kórey, Spojených štátov, Vietnamu, Singapuru, Malajzie, Nepálu, Francúzska a Austrálie. Prvý prípad hlási už aj Kanada.

Spojené štáty sa pripravujú na evakuáciu svojich občanov z mesta Wu-chan, odkiaľ sa vírus začal šíriť. Evakuáciu zvažuje aj francúzsky konzulát a výrobca automobilov PSA Group oznámil, že evakuuje svojich zamestnancov z Wu-chanu a po absolvovaní karantény ich prevezie do Francúzska.

Úrady po celej Číne prijímajú preventívne opatrenia. V Pekingu napríklad do odvolania zrušili veľké verejné podujatia, uzavreté sú chrámy, Zakázané mesto v centre Pekingu, Disneyland v Šanghaji a mnohé ďalšie turistické destinácie. Cestovným kanceláriám tiež prikázali zrušiť všetky skupinové zájazdy. Obavy však vyvoláva možný dopad miliónov ľudí vracajúcich sa do miest po štvrtkovom skončení novoročných prázdnin. Uzavretie svojich najväčších atrakcií – Disneylandu a Ocean Parku – až do odvolania v nedeľu oznámil aj Hongkong.

Odborníci so skúsenosťami s epidémiami SARS a eboly

V stredočínskom meste Wu-chan budujú nemocnicu zameranú na liečbu pacientov, ktorí sa vírusom nakazili. Správa mesta v piatok oznámila, že daná nemocnica bude v štýle zariadenia, ktoré postavili v Pekingu počas epidémie syndrómu akútneho respiračného zlyhania (SARS) z rokov 2002 – 2003, a bude mať kapacitu tisíc lôžok. Vznikne na pozemku veľkom 25-tisíc štvorcových metrov a dokončiť by ju mali 3. februára. Mesto pritom plánuje postaviť aj druhú s ďalšími tisíc lôžkami, ktorá by mala pomôcť s rastúcim počtom pacientov.

Podľa agentúry Sin-chua do mesta smerujú zásoby zdravotníckeho vybavenia, vrátane 14-tisíc ochranných oblekov, 110-tisíc párov rukavíc, masiek a ochranných okuliarov. Čínska armáda v piatok na miesto vyslala 450 zdravotníkov, medzi ktorými nechýbajú odborníci so skúsenosťami s epidémiami SARS a eboly.

Čínske úrady v snahe zabrániť šíreniu vírusu uzavreli Wu-chan a tiež ďalších 16 okolitých miest v provincii Chu-pej, kde žije viac ako 50 miliónov ľudí. Agentúra AP však upozorňuje, že rýchly nárast počtu obetí a nakazených nemusí nutne znamenať, že sa kríza zhoršuje, ale môže jednoducho súvisieť s lepším monitorovaním a nahlasovaním prípadov.