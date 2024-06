Andrej Danko verí, že prezident Pellegrini podpíše zákon o Slovenskej televízii a rozhlase

21.6.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko verí, že prezident Peter Pellegrini podpíše nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Zdôraznil však, že je to na jeho (prezidentovom) rozhodnutí.Ako ďalej na tlačovej besede uviedol šéf národniarov, pointa prijatej legislatívy je inde, než je prezentované. Poukázal pri tom na zlý stav priestorov verejnoprávneho vysielateľa či prostriedky na platy. RTVS podľa neho dosiaľ zarábala na reklame približne šesť miliónov, z toho dva milióny pochádzali od Tiposu a viac jej dosiaľ zákon nedovoľoval.„Včera sa podarilo to, že Slovenská televízia a rozhlas budú môcť zarábať na reklame až 50 miliónov eur," deklaroval.Je toho názoru, že „šliapli na otlak" viacerým mediálnym firmám. To je podľa neho dôvodom útokov na SNS a jej predstaviteľov.