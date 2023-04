Andrej Martin dostal dištanc za užitie zakázaného ostarínu na 14 mesiacov, suspendovaný je už od júna

Nedovolená látka

Nechtiac sa napil od kamaráta





Andrej Martin na okruhu ATP nezískal žiadny titul, v dvojhre aj vo štvorhre sa raz prebojoval do finále. Jeho kariérnym maximom v singlovom rebríčku ATP je 93. priečka z februára 2020, v deblovom hodnotení bol najvyššie na 69. pozícii v júli 2016.





27.4.2023 (SITA.sk) - Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) udelila zákaz činnosti na 14 mesiacov slovenskému tenistovi Andrejovi Martinovi . Dôvodom je pozitívny test na doping z júna 2022.Tridsaťtriročný bratislavský rodák ešte v auguste informoval, že vo vzorke odobratej počas challengeru v Bratislave zo 7. júna našli v jeho tele nedovolenú látku SARM S-22. ITIA správu o trest zverejnila na svojom oficiálnom webe.Skúsený tenista a dlhoročný reprezentant úmyselný doping od začiatku dôrazne odmietal a bojoval za očistenie svojho mena.V tele Andreja Martina sa nachádzala látka SARM S-22 (selektívny modulátor androgénových receptorov), ktorá figuruje na zozname nedovolených látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) V medicíne sa SARM využíva s cieľom terapeutického pôsobenia pri rôznych zdravotných stavoch, vrátane straty svalovej hmoty, osteoporózy, rakoviny a hypogonadizmu.ITIA poslala Martinovi správu o porušení antidopingových pravidiel 22. júla 2022 a odvtedy bol suspendovaný. Až 23. marca tohto roka sa uskutočnil výsluch, na ktorom tenista vysvetlil, prečo mu v tele objavili zakázanú látku.Podľa jeho slov sa nechtiac napil z kamarátovej fľaše s vodou počas florbalového turnaja. Spomenutý kamarát priznal, že mal vo fľaši pár kvapiek ostarínu, čo je iný názov je SARM S-22.Nezávislá komisia čiastočne uznala tento argument, no udelila Martinovi dištanc, ktorý platí do 5. júna 2024. V rozhodnutí sa uvádza, že „nevedomky užil zakázanú látku", ale zároveň „je zodpovedný za to, čo zje alebo vypije".