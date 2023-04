Slovenský tenista Andrej Martin dostal za pozitívny test 14-mesačný dištanc

Slovenský tenista Andrej Martin dostal za porušenie antidopingových pravidiel trest zákazu činnosti na 14 mesiacov. Tridsaťtriročný hráč mal vlani na challengerovom turnaji Kooperativa Bratislava Open pozitívny dopingový nález na látku SARM S-22 a dočasne ho suspendovali. Hoci vyšetrovanie úmyselný doping z jeho strany nepreukázalo, Jednotka pre integritu tenisu (ITIA) vo štvrtok informovala o udelení dištancu, ktorý mu bude platiť až do 5. júna 2024.





Trest by Martinovi vypršal už skôr, ale počas dočasnej suspendácie sa podľa vlastných slov zúčastnil na súťaži v triatlone i na viacerých florbalových turnajoch. Porušil tak pravidlo, podľa ktorého nemôže suspendovaný športovec súťažiť na oficiálnom podujatí pod dohľadom WADA (Svetovej antidopingovej agentúry). Trest zákazu činnosti mu preto udelili až odo dňa verdiktu nezávislého tribunálu, ktorý v tejto kauze definitívne rozhodol 5. apríla 2023. Trest tak slovenskému reprezentantovi vyprší až v júni budúceho roka.Martin podstúpil 7. júna 2022 na challengerovom turnaji v Bratislave vyšetrenie, zamerané na prítomnosť nedovolených látok v tele športovca. Výsledky skúmania vzoriek potvrdili prítomnosť nepatrného množstva látky SARM S-22 (selektívny modulátor androgénových receptorov), ktorý je na zozname nedovolených látok WADA. "Správa o pozitívnom výsledku testovania na bratislavskom turnaji ma šokovala. Dôrazne odmietam vedomé požitie nedovolenej látky," bránil sa vlani po pozitívnom teste Martin.Vyšetrovanie dokázalo, že Martin nepožil zakázanú látku vedome. Do jeho tela sa dostala náhodou, keď sa počas florbalového turnaja (v rovnakom mesiaci ako challenger v Bratislave) napil z fľaše jedného zo spoluhráčov. Ten nezávislému tribunálu potvrdil, že si do fľaše s vodou pridal kvapky ostarínu (iný názov pre SARM S-22). Tribunál uznal vysvetlenie slovenského tenistu za hodnoverné a potvrdil neúmyselné užitie látky, no podľa oficiálneho stanoviska je "bremeno zodpovednosti za požitie akejkoľvek látky vždy na strane športovca". Hoci mu pôvodne hrozil dvoj- až štvorročný dištanc, za primeraný v jeho špecifickom prípade považovali kompetentní trest na 14 mesiacov. Všetky jeho výsledky od dátumu pozitívneho testu budú anulované.Martin bol vo svetovom rebríčku najvyššie na 93. mieste vo februári 2020, Slovensko reprezentoval aj v Davisovom pohári.