Andrej Martin mal pozitívny test na doping a dostal dištanc. Jeho slová však hovoria za všetko

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) v utorok potvrdila dočasný dištanc pre slovenského tenistu Andreja Martina , dôvodom je pozitívny test na doping z júna 2022.Tridsaťdvaročný bratislavský rodák ešte v úvode minulého týždňa sám informoval, že vo vzorke odobratej počas challengeru v Bratislave zo 7. júna našli v jeho tele nedovolenú látku SARM S-22.Skúsený tenista a dlhoročný reprezentant úmyselný doping dôrazne odmieta a začal boj za očistenie svojho mena. V tele Andreja Martina sa nachádzala látka SARM S-22 (selektívny modulátor androgénových receptorov), ktorá figuruje na zozname nedovolených látok Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). V medicíne sa SARM využíva s cieľom terapeutického pôsobenia pri rôznych zdravotných stavoch, vrátane straty svalovej hmoty, osteoporózy, rakoviny a hypogonadizmu."ITIA poslal hráčovi správu o porušení antidopingových pravidiel 22. júla 2022 a od tohto dátumu je suspendovaný. Nemôže byť súčasťou, ako súťažiaci či ako divák, žiadnych akcií pod patronátom Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Dostal ponuku na analýzu B-vzorky," informovala ITIA na svojom webe.Andrej Martin na okruhu ATP nezískal žiadny titul, v dvojhre aj vo štvorhre sa raz prebojoval do finále. Jeho kariérnym maximom v singlovom rebríčku ATP je 93. priečka z februára 2020, v deblovom hodnotení bol najvyššie na 69. pozícii v júli 2016."Moji rodičia ma od malička viedli k tomu, aby som sa v športe, ale aj v živote, riadil pravidlami fair play. Vždy som tak robil a ako človeka, ktorý odsudzuje podvádzanie a nečestné konanie, ma poznajú aj moji blízki a priatelia. O to viac bola pre mňa šokujúca správa o pozitívnom výsledku testovania na bratislavskom turnaji. Dôrazne však odmietam vedomé požitie nedovolenej látky. Užívam iba minimum výživových doplnkov a posledných 5 rokov som v tom smere nič nezmenil. Vždy som bol zástancom toho, že o víťazstve v tenisovom zápase má rozhodnúť len poctivý prístup v tréningu a čistý výkon na kurte. Aj preto dôrazne odsudzujem akýkoľvek nedovolený spôsob zvyšovania športového výkonu. O to nepochopiteľnejšia je pre mňa celá táto situácia, zvlášť keď som za celú svoju kariéru absolvoval desiatky testov a nikdy som nemal ani štipku pochybnosti o tom, že výsledok bude negatívny,“ uviedol Andrej Martin na margo dopingového nálezu."Vždy som sa správal tak, aby som v živote nemal problém niesť plnú zodpovednosť za svoje činy, no odmietam sa zmieriť s tým, že by som mal byť označený za toho, kto si v športe pomáha nedovoleným spôsobom, a to napriek tomu, že som nič také neurobil. Momentálne prežívam jednoznačne jednu z najťažších skúšok v mojej profesionálnej kariére, neporovnateľne ťažšiu ako hociktorý tenisový zápas, ktorý som kedy odohral. Je to o to ťažšie, že ani poriadne neviem, kto je môj súper na druhej strane kurtu. Čo ale určite viem, je fakt, že sa za žiadnych okolností nevzdám a to aj vďaka ohromnej podpore mojich najbližších, bez ktorých by som určite nemal takú vôľu bojovať. Patrí im za to veľké ďakujem a urobím všetko pre to, aby spravodlivosť zvíťazila," doplnil.