Tréner Feneš uzavrel nomináciu slovenskej „20“ na MS v hokeji. Kto z obrancov si v Edmontone nezahrá?

Záverečná nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na MSJ 2022



Edmonton (Kanada)



Brankári: Šimon Latkóczy (University of Nebraska-Omaha/USA), Patrik Andrisík (Jungadler Mannheim/Nem.), Tomáš Boľo (MŠK Púchov)

Obrancovia: Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Jozef Viliam Kmec (HC Košice), Dávid Nátny (MHA Martin), Adam Stripai (HK Dukla Ingema Michalovce), Denis Bakala (HC 21 Prešov), Šimon Bečár, Rayen Petrovický (obaja HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.)

Útočníci: Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals), Jakub Demek (HC Košice), Oleksij Myklucha, Oliver Stümpel (obaja HK Nitra), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Matej Kašlík (MŠK Púchov), Samuel Honzek (HK Dukla Trenčín), Maroš Jedlička, Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Servác Petrovský (Oceláři Třinec/ČR), Ľubomír Kupčo (Des Moines Buccaneers/USA), Peter Repčík (Cape Breton Eagles/Kan.), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL)



9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš zverejnil záverečnú nomináciu na majstrovstvá sveta juniorov, ktoré Slováci odštartujú utorňajším zápasom proti Čechom (20.00 h SELČ).Na turnaji v kanadskom Edmontone si nezahrá ani obranca Michal Laurenčík , ktorý sa ako posledný nezmestil do 25-členného kádra. Spolu so zraneným útočníkom Jakubom Koleničom v utorok odcestujú domov na Slovensko."Systém turnaja je nekompromisný, na súpisku sme mohli zapísať iba 25 hráčov. Rozhodovanie nebolo jednoduché. Voľba napokon padla na Michala Laurenčíka. S jeho výkonmi v príprave sme boli spokojní a vidíme v ňom potenciál pre nasledujúci juniorský šampionát, keďže je ročník narodenia 2003. Z obrancov, ktorých sme mali k dispozícii, mal najmenej medzinárodných skúseností. Zostalo nám v tíme 25 chlapcov, s ktorými ideme odhodlane bojovať za Slovensko. Už sa nevieme dočkať otváracieho zápasu s Českom," uviedol Feneš pre Slovenský zväz ľadového hokeja. Slovenská dvadsiatka si v základnej A-skupine turnaja zmeria sily aj s domácimi Kanaďanmi, Lotyšmi a Fínmi. Kapitánom Slovenska bude na MSJ 2022 obranca Rayen Petrovický , ako asistenti ho doplnia útočníci Adam Sýkora