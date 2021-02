Andrej Martin sa lúči s Australian Open, vzdoroval len v prvom sete

Maximum dosiahol na Roland Garros

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Necelé dve hodiny trvalo vystúpenie Andreja Martina na Australian Open 2021. Jediný slovenský tenista v utorkových zápasoch druhého hracieho dňa v Melbourne podľahol Brazílčanovi Thiagovi Monteirovi za 1:52 h 6:7 (6), 1:6, 2:6.Martin svoju premiéru v hlavnej súťaži pod austrálskym slnkom nepretavil v postup do 2. kola, hoci mal v prvom sete za stavu 6:4 v tajbrejku dva setbaly. Grandslamové maximum 31-ročného Bratislavčana sa naďalej spája s rokom 2016 a postupom do 3. kola na Roland Garros v Paríži.Zo štvorice slovenských zástupcov na Australian Open postúpila do 2. kola dvojhry iba Anna Karolína Schmiedlová , na ktorú v stredu čaká Tunisanka Ons Jabeurová (27.). Paradoxne vyznieva fakt, že hráčka druhej stovky rebríčka WTA Schmiedlová pôvodne v Melbourne ani nemala štartovať, lebo neprešla kvalifikáciou v Dubaji. Napokon sa v Austrálii objavila so statusom "lucky loser", čiže ako šťastná náhradníčka.V porovnaní s rovnakým turnajom v roku 2020 slovenskí tenisti zaznamenali mierne zlepšenie, lebo pred rokom neprešiel do 2. kola v Melbourne žiadny z nich. Dlhodobo slabú bilanciu slovenských hráčov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny podčiarkuje aj rok 2019, keď do 2. kola postúpila z pätice našincov iba Viktória Kužmová V stredu sa na Australian Open 2021 dostanú prvýkrát k slovu aj deblisti, ale v zápasoch 1. kola naplánovaných na tento deň sa nepredstavia žiadni Slováci.