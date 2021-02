Jarnú časť Fortuna ligy ohrozuje počasie, ale hrať sa bude. Doma nenastúpi iba FK Pohronie

Hrať sa nebude iba v Žiari nad Hronom

Súboje môže narušiť nepriaznivé počasie

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Po dvoch dohrávkach z jesene už počas najbližšieho víkendu odštartuje jarná časť futbalovej Fortuna ligy šiestimi zápasmi 19. kola. Počasie je v týchto dňoch nevyspytateľné, no kluby najvyššej domácej súťaže robia všetko pre to, aby bol štart druhej polovice sezóny čo najhladší.Väčšina trávnikov na štadiónoch je výborne pripravená aj napriek náročným poveternostným podmienkam. Referuje o tom riadiaci orgán súťaže na svojom webe.Iba situácia v Žiari nad Hronom, kde hráva svoje domáce zápasy tím FK Pohronie , nedovoľuje hrať zápasy. Aktuálne posledný tím tabuľky absolvuje súboj proti MFK Zemplín Michalovce na žilinskom štadióne v nedeľu 14. 2. a o deň skôr na rovnakom mieste bude zápas MŠK Žilina FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble . Už jesennú dohrávku proti FC Nitra (3:1) absolvovali hráči Pohronia pred troma dňami v Žiline."Pred štartom jarnej časti Fortuna ligy sme s klubmi v každodennom kontakte. Riešime aj pripravenosť hracích plôch, pričom ich príprava je monitorovaná najmenej 14 dní pred každým kolom. Musíme povedať, že väčšina plôch je pred štartom druhej polovice ligy vzhľadom na klimatické podmienky vo veľmi dobrej kondícii. Veríme, že situácia z Pohronia sa pri ďalších kluboch nebude opakovať. Ďakujeme všetkým klubom a ich zamestnancom, že pristupujú k svojej práci zodpovedne,“ povedal výkonný riaditeľ Únie ligových klubov (ÚLK) Michal Mertinyák na webe fortunaliga.sk.Môžu narušiť mínusové teploty a sneženie najbližšie ligové súboje?"Čokoľvek sa môže stať. Aj v zahraničných ligách sa musia odkladať stretnutia pre nepriaznivé počasie a snehové nádielky. Keď husto sneží a mrzne, nepomôže vám často ani vyhrievaný trávnik, ktorý je štandardom vybavenia každého štadióna. Momentálne kluby robia všetko pre to, aby svoje plochy pred vyčíňaním počasia chránili a aby trávniky čo možno najlepšie pripravili aj s využitím vyhrievania hracích plôch,“ dodal Mertinyák.