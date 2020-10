Andrej Šeban PRIAMY PRENOS - TURNÉ 2020

Presúva sa do online priestoru – streamované naživo priamo z koncertných sál v jednotlivých





mestách. Andrej bude hrať aj pesničky z nového albumu Rock and Roll z Rači (Slnko Records, 2020),premiéru mal nedávno klip od režiséra Petra Važana ku skladbe Princ.



Album aj videoklip sa stretli s nadšenými ohlasmi na slovenskej aj českej scéne a pripravované turné

je zároveň veľmi aktuálnym príbehom o hľadaní cesty živého umenia k fanúšikom.



„Pripravovať trikrát jedno turné je zážitok - učí to pokore a vytrvalosti. Priamy prenos Turné 2020 je

spôsob ako spojiť pocit zo šnúry ako ju poznáme, so snahou udržať život aj v kultúrnych stánkoch

v slovenských mestách. Tiež je to o ľuďoch, vďaka ktorým sa to môže celé diať. Umelci, technici,

zvukári, organizátori, personál v regiónoch a ďalší ľudia, ktorých týmto chceme podporiť a povzbudiť.“

hovorí Tomáš Lukačka, Andrejov manažér.



„Mojou snahou je zahrať štyri rozličné koncerty, kde predstavím svoju rizikovú skupinu, ktorej som

jediným členom, kapelníkom a na týchto koncertoch aj priamym divákom. Budete počuť skladby

z nového albumu vo verziách ´klavír a spev´, čiže v ich východiskových tvaroch, množstvo improvizácií,

variácie na ľudové témy a hudbu, o ktorej teraz ani ja netuším, aká bude. Vznikne len v daný moment

a len pre vás,“ dodáva Andrej Šeban.



Každý, kto si zakúpi alebo už zakúpil lístok, obdrží v deň koncertu unikátny link, prostredníctvom ktorého

bude môcť koncert sledovať online. Držitelia vstupeniek bratislavského koncertu si môžu vybrať jedno

zo streamovaných podujatí, ktoré im termínovo vyhovuje najviac:





10.11. Martin – Barmuseum, 20:00 online stream



11.11. Prievidza – Regionálne kultúrne centrum, 20:00 online stream



12.11. Banská Štiavnica – Kino Akademik, 20:00 online stream



13.11. Nové Zámky – Dom Kultúry, 20:00 online stream





Vstupenky a viac info na www.andrejseban.com





Vzhľadom na pandemické opatrenia sa Turné 2020 koná bez obecenstva a je streamované online.

Kúpou lístka podporíte celý tím Andrej Šeban Turné 2020.