Andrej Šeban sa po siedmich rokoch predstaví na Sólo Tour 2019

Na snímke Andrej Šeban, archívna foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Andrej Šeban (*23. 6. 1962 Bratislava) študoval na Katedre hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Súkromne študoval kompozíciu, hudobnú teóriu a klasickú gitaru. Začínal v roku 1977 spolu s Martinom Ďurindom a Mariánom Greksom v skupine Nervy, potom to bola džezrocková skupina Míting, kde hral spolu s Jurajom Burianom. V rokoch 1980 až 1983 hral v skupine Demikát, v roku 1984 v skupine 300 HR (Tristo hrmených). Po vojenskej službe bol od roku 1987 členom popovej formácie Banket. Hral v Combe Petra Lipu, v rokoch 1992 až 1995 bol členom skupiny Provisorium. Od roku 1992 súbežne účinkoval aj v skupine ASH Band.



V roku 1993 vydal prvý sólový album Čo dom dal. V roku 1998 založil skupinu Free Faces. Ešte v roku 1988 vydali prvý album Almost True Story. V roku 2000 vydal album Bezvetrie, v reedícii vyšiel znovu v roku 2006. Za rok 2007 dostal Šeban cenu Aurel za najlepší producentský výkon za album Z hrušky dole skupiny 100 Múch. V apríli 2008 vydal album s názvom Sklony a v septembri 2011 album s názvom Časozber. Filmový dokument o Šebanovej hudobnej kariére s rovnakým názvom Časozber nakrútil režisér Peter Važan. V roku 2013 vydal DVD Andrej Šeban Band Live In Bratislava. V októbri a novembri 2015 hral s Richardom Müllerom na turné s názvom 15 rokov bez Filipa. V marci 2019 vydal album Triplet.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) – Gitarista a skladateľ Andrej Šeban sa po siedmich rokoch predstaví na samostatnom koncertnom turné. Pod názvom Sólo Tour 2019 odohrá koncerty v siedmich slovenských mestách, začne 6. novembra v Martine, ďalšími zastávkami budú Košice (7. 11.), Modra (13. 11.), Bratislava (21. 11.), Zvolen (22. 11.), Pezinok (27. 11.) a Nové Mesto nad Váhom (28. 11.).Hudobník, skladateľ, producent a majster gitarového umenia využije svoje multiinštrumentálne schopnosti a predstaví v rámci turné nový sólový program. Návštevníci koncertu sa môžu tešiť na nevšedné úpravy najkrajších slovenských ľudoviek, známych Andrejových pesničiek a nebude chýbať ani priestor na povestnú improvizáciu. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Lukačka.