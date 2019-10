Petr Kotvald vydal nový album LX

Na archívnej snímke Petr Kotvald. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Český spevák Petr Kotvald vydal v závere septembra nový štúdiový album LX (Šesťdesiat). Dal si ním darček k životnému jubileu, keď 8. júla oslávil okrúhle 60. narodeniny. Oslávil ich aj veľkým narodeninovým koncertom Best of 2019 – LX 28. septembra v Kongresovom centre Praha.Albumová novinka ponúka rovný tucet piesní, sú nimi Kázání, Šedesát, Náplava, Stejná i jiná, Něžná, Dvanáctá, Jde za svou láskou (Let Her Down Easy), Milenci, Brejle, Svátost Lásky (I Like It), Prachy máme v botě a Jsi ve všech písních.Medzi 12 piesňami sú popové pesničky, balady, ale aj šansón. Album je výrazne akustický, trochu iný a napriek tomu taký, akého ho majú jeho verní poslucháči radi. Sú na ňom aj dve cover verzie, pod názvom Jde za svou láskou je to hit speváka a skladateľa Terencea Trenta D'Arbyho Let Her Down Easy, skladba Svátost lásky je z repertoáru Američanky Stephanie Kay.„Album je takmer celý autorským počinom Martina Blažka. Kompletne album zaranžoval, nahral i vyberal konkrétnych muzikantov. Fascinovala ma jeho presná predstava o tom, ako a čo nahrať. Spoločne sme sa názorovo zhodli i so zvukárom Petrom Kocfeldom. Bolo to objavné aj vďaka textom Pavla Cmírala a Marka Sloupa, s ktorým som sa stretol pracovne prvýkrát. Objavil som v sebe ďalšie možnosti a studňu radosti. Za to všetkým, a hlavne Martinovi i Petrovi, ďakujem,“ uviedol pre médiá spevák.Petr Kotvald (*8. 7. 1959 Žatec) maturoval na elektrotechnickej priemyslovke v Chomutove, vyštudoval Elektrotechnickú fakultu ČVUT v Prahe. V roku 1979 vyhral spevácky festival Mladá pieseň v Jihlave. Od roku 1982 spolu so Stanislavom Hložkom účinkovali s orchestrom Karla Vágnera. Ich superhit Holky z naší školky z roku 1983 je najúspešnejším v dejinách československej populárnej hudby. V roku 1986 sa rozhodol pre sólovú dráhu. V roku 1988 vydal svoj prvý sólový album Přísně soukromá sci-fi. V roku 1990 vydal druhý, veľmi úspešný album Gejzír. Na ňom boli hity Milujem se čím dál víc, Gejzír a Kdekdo je dál. Dnes má na svojom konte 18 vydaných albumov a kompilácií. V septembri 2011 vyšiel jeho štúdiový album s názvom Právě tady...právě teď. V máji 2016 vyšla kompilácia EXXXclusive, ktorá ponúka celkom 61 piesní. Komplet jeho najväčších hitov a noviniek vyšiel pri príležitosti výročia 30 rokov na sólovej dráhe, v decembri 2017 vydal vianočný album Vánoce hrajou glórijá.