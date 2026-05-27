Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Andruskó na súde vypovedá už tretí deň po sebe. Keď ma po vražde Kuciaka zadržali, tešil som sa, priznal
27.5.2026 (SITA.sk) - Andruskó si za účasť na vražde novinára momentálne odpykáva právoplatný trest 15 rokov väzenia.
Keď ma po vražde Jána Kuciaka zadržali, tešil som sa a uľavilo sa mi, pretože som sa bál o život. Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku to v stredu v rámci súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho povedal kľúčový svedok Zoltán Andruskó.
Tretí pojednávací deň
Ten si za účasť na vražde novinára momentálne odpykáva právoplatný trest 15 rokov väzenia. Svedok pritom už pri predošlých výpovediach uviedol, že sa bál Aleny Zsuzsovej, pretože vedel, že sa podieľala na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka a že ju v tom období za to nestíhali.
Andruskó v stredu vypovedá už tretí pojednávací deň po sebe, keďže jeho výsluch sa začal už v pondelok 25. mája. Na začiatku stredajšieho pojednávania sa ospravedlnil, že sa necíti najlepšie. Dve uplynulé noci totiž podľa vlastných slov nespal. V rámci odpovedí na otázky predsedu senátu Miroslava Mazúcha uviedol napríklad to, že o vražde Kuciaka mal informácie z vyšetrovania od Aleny Zsuzsovej.
Vykonávateľom vraždy poskytol aj dva samopaly
Vedel tak o zadržaní "miestnych chuligánov" (nepotvrdená drogová stopa, pozn. SITA), o "talianskej stope", a tiež o tom, že polícia identifikovala podozrivú dodávku na benzínovej pumpe, a to ešte skôr, ako sa informácie objavili v médiách.
Svedok tiež zopakoval, že od obžalovanej Zsuzsovej mal fotografie Kuciaka aj jeho domu, a tie ukázal vykonávateľom vraždy Tomášovi Szabóovi a Miroslavovi Marčekovi. Tiež im pred vraždou dal takzvané "pracovné" mobilné telefóny. Dvojici tiež poskytol dva samopaly, ktoré mali slúžiť na odstránenie prokurátorov. Tie podľa vlastných slov kúpil za peniaze od Zsuzsovej. Tá podľa neho nepracovala a peniaze mala od Mariana Kočnera.
Andruskó v stredu zároveň skonštatoval, že bol prekvapený, že jeho výpovede boli v uplynulých dňoch využité na atakovanie verejných osôb. Preto sa zľakol, keď mu Zbor väzenskej a justičnej stráže v utorok 26. mája a v stredu nepovolil pri eskorte do pojednávacej miestnosti mať na hlave kuklu. Predtým ju totiž pravidelne mával na hlave, v utorok mu to však veliteľ eskorty zamietol a toto rozhodnutie neodôvodnil. „Neviem, prečo sa to mohlo stať,“ uviedol.
Obžaloba týkajúca sa vraždy Kuciaka
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Obžaloba v kauze prípravy vrážd prokurátorov
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa.
Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky "otočil chrbtom" a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Zdroj: SITA.sk - Andruskó na súde vypovedá už tretí deň po sebe. Keď ma po vražde Kuciaka zadržali, tešil som sa, priznal © SITA Všetky práva vyhradené.
Zrušenie voľby poštou podľa Via Iuris nie je iba technická zmena, mnohí ľudia minú stovky až tisíce eur na cestovanie
Zásadná chyba slovenských manažérov pred kamerou: Myslia si, že odpovedať musia na všetko! – VIDEO
