Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Zásadná chyba slovenských manažérov pred kamerou: Myslia si, že odpovedať musia na všetko! – VIDEO
V najnovšej epizóde podcastu PR User sme sa pozreli na to, kde robia chyby slovenskí manažéri. Máte vo firme geniálneho šéfa, ktorý je absolútnym mozgom biznisu, no pred mikrofónom stráca status ...
Máte vo firme geniálneho šéfa, ktorý je absolútnym mozgom biznisu, no pred mikrofónom stráca status lídra? Alebo patríte k vizionárom, ktorých namierené objektívy a červené svetlá kamier spoľahlivo vyvedú z rovnováhy? Budovanie nepriestrelnej osobnej značky a zvládanie mediálneho tlaku sú dnes kľúčovými zručnosťami moderného manažmentu. Ako to však vyzerá v slovenskej korporátnej realite, keď zhasnú svetlá a začne ísť do tuhého?
V najnovšej epizóde podcastu z štúdio SITA - PR USER rozbili mýty o bezchybnosti top lídrov dve špičkové marketérky a PR expertky – Simona Mištíková a Ľubomíra Mardiaková. Poodhalili zákulisie mediálnych tréningov a ukázali, aké školácke chyby robia naši biznisoví hráči najčastejšie.
Neprenosná skúsenosť s „rozbitými kolenami“
Čo robiť so šéfom, ktorý komunikuje až príliš „na hranu“, odmieta klasický tréning, no vy ho nutne potrebujete poslať do večerných správ či na prestížnu konferenciu? Naše PR expertky v podcaste prirovnávajú tvrdohlavých lídrov k malým deťom: „Môžete im stokrát opakovať, aby nebehali, lebo spadnú. Pochopia to až vtedy, keď si reálne rozbijú kolená.“ Niekedy je najlepšou taktikou hodiť ich rovno do vody, prípadne im nastaviť neúprosné zrkadlo – nahrať ich na kameru. Ak ego manažéra nepresvedčí ani surový videozáznam, ostrá a občas bolestivá lekcia od médií ho zaručene vylieči z omylu.
Pasca 15 sekúnd: Keď expert povie priveľa
Najväčším hriechom slovenských odborníkov je paradoxne ich hlboká expertíza. Pred kamerou sa snažia vysvetliť problematiku do najmenších detailov, pričom zabúdajú, že televízne spravodajstvo im daruje luxus v podobe presne 15 sekúnd. Príliš dlhou odpoveďou dávate redaktorovi do ruky pomyselné nožnice. Vystrihne vás presne v momente, ktorý vytrhne kontext a s ktorým nebudete spokojní.
Základný PR hack, ktorý zaznel v podcaste PR USER, preto znie: To, že novinár položil otázku, neznamená, že musíte odpovedať na všetko. Ak vás zasype lavínou útočných podnetov, vyberte si tie dva, ktoré hrajú do vašich kariet, a odprezentujte svoj úspech. Nezabúdajte, že pred kamerou neodpovedáte len dotieravému redaktorovi či hejterovi v komentároch – vašu reakciu pasívne sledujú desiatky budúcich klientov a strategických partnerov.
Healthy stress a multichannel game
Tréma je sexi a dokonca zdravá. Ak pred výstupom necítite žiaden stres, pravdepodobne vám na výsledku vôbec nezáleží. Ľubomíra Mardiaková so Simonou Mištíkovou sa zhodujú, že kľúčom k úspechu je staviť na čistú autenticitu, pevné sebavedomie a premyslený multichannel prístup – od dravého LinkedInu až po televízne štúdio. Pretože v momente, keď bude trh potrebovať váš produkt, spomenie si presne na tú tvár, ktorá suverénne žiarila v žiare reflektorov.
Kde si môžete pozrieť a vypočuť novú epizódu?
Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách: ???? Youtube , Spotify, DVTV, TV-sita.sk, divino.sk. ????
Podcast: Podcast Pr User
Zdroj: SITA.sk - Zásadná chyba slovenských manažérov pred kamerou: Myslia si, že odpovedať musia na všetko! – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Andruskó na súde vypovedá už tretí deň po sebe. Keď ma po vražde Kuciaka zadržali, tešil som sa, priznal
V Rusku narastá frustrácia z Putina. Elity hovoria o sklamaní, prezident však nechce ustúpiť
