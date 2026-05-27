Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Iveta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

27. mája 2026

Zásadná chyba slovenských manažérov pred kamerou: Myslia si, že odpovedať musia na všetko! – VIDEO


Tagy: Komunikácia Marketing Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PRuser Public relations Rozhovory Slovenský podcast

V najnovšej epizóde podcastu PR User sme sa pozreli na to, kde robia chyby slovenskí manažéri. Máte vo firme geniálneho šéfa, ktorý je absolútnym mozgom biznisu, no pred mikrofónom stráca status ...



Zdieľať
screenshot 2026 05 26 at 14.59.10 676x386 27.5.2026 (SITA.sk) - V najnovšej epizóde podcastu PR User sme sa pozreli na to, kde robia chyby slovenskí manažéri.


Máte vo firme geniálneho šéfa, ktorý je absolútnym mozgom biznisu, no pred mikrofónom stráca status lídra? Alebo patríte k vizionárom, ktorých namierené objektívy a červené svetlá kamier spoľahlivo vyvedú z rovnováhy? Budovanie nepriestrelnej osobnej značky a zvládanie mediálneho tlaku sú dnes kľúčovými zručnosťami moderného manažmentu. Ako to však vyzerá v slovenskej korporátnej realite, keď zhasnú svetlá a začne ísť do tuhého?

V najnovšej epizóde podcastu z štúdio SITA  - PR USER rozbili mýty o bezchybnosti top lídrov dve špičkové marketérky a PR expertky – Simona Mištíková a Ľubomíra Mardiaková. Poodhalili zákulisie mediálnych tréningov a ukázali, aké školácke chyby robia naši biznisoví hráči najčastejšie.

Neprenosná skúsenosť s „rozbitými kolenami“


Čo robiť so šéfom, ktorý komunikuje až príliš „na hranu“, odmieta klasický tréning, no vy ho nutne potrebujete poslať do večerných správ či na prestížnu konferenciu? Naše PR expertky v podcaste prirovnávajú tvrdohlavých lídrov k malým deťom: „Môžete im stokrát opakovať, aby nebehali, lebo spadnú. Pochopia to až vtedy, keď si reálne rozbijú kolená.“ Niekedy je najlepšou taktikou hodiť ich rovno do vody, prípadne im nastaviť neúprosné zrkadlo – nahrať ich na kameru. Ak ego manažéra nepresvedčí ani surový videozáznam, ostrá a občas bolestivá lekcia od médií ho zaručene vylieči z omylu.

Pasca 15 sekúnd: Keď expert povie priveľa


Najväčším hriechom slovenských odborníkov je paradoxne ich hlboká expertíza. Pred kamerou sa snažia vysvetliť problematiku do najmenších detailov, pričom zabúdajú, že televízne spravodajstvo im daruje luxus v podobe presne 15 sekúnd. Príliš dlhou odpoveďou dávate redaktorovi do ruky pomyselné nožnice. Vystrihne vás presne v momente, ktorý vytrhne kontext a s ktorým nebudete spokojní.

Základný PR hack, ktorý zaznel v podcaste PR USER, preto znie: To, že novinár položil otázku, neznamená, že musíte odpovedať na všetko. Ak vás zasype lavínou útočných podnetov, vyberte si tie dva, ktoré hrajú do vašich kariet, a odprezentujte svoj úspech. Nezabúdajte, že pred kamerou neodpovedáte len dotieravému redaktorovi či hejterovi v komentároch – vašu reakciu pasívne sledujú desiatky budúcich klientov a strategických partnerov.

Healthy stress a multichannel game


Tréma je sexi a dokonca zdravá. Ak pred výstupom necítite žiaden stres, pravdepodobne vám na výsledku vôbec nezáleží. Ľubomíra Mardiaková so Simonou Mištíkovou sa zhodujú, že kľúčom k úspechu je staviť na čistú autenticitu, pevné sebavedomie a premyslený multichannel prístup – od dravého LinkedInu až po televízne štúdio. Pretože v momente, keď bude trh potrebovať váš produkt, spomenie si presne na tú tvár, ktorá suverénne žiarila v žiare reflektorov.

Kde si môžete pozrieť a vypočuť novú epizódu?


Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách: ???? Youtube , Spotify, DVTV,  TV-sita.sk, divino.sk. ????

Podcast: Podcast Pr User




Zdroj: SITA.sk - Zásadná chyba slovenských manažérov pred kamerou: Myslia si, že odpovedať musia na všetko! – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunikácia Marketing Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PRuser Public relations Rozhovory Slovenský podcast
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Andruskó na súde vypovedá už tretí deň po sebe. Keď ma po vražde Kuciaka zadržali, tešil som sa, priznal
<< predchádzajúci článok
V Rusku narastá frustrácia z Putina. Elity hovoria o sklamaní, prezident však nechce ustúpiť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 