Andy Murray ešte nepatrí do starého železa, po takmer štvorhodinovom prvom kole môže ísť aj ďalej

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - V ostatných rokoch zdravotnými problémami sužovaný britský tenista Andy Murray na úvodnom grandslamovom turnaji aktuálnej sezóny Australian Open v Melbourne v utorok ukázal, že ešte nepatrí do "starého železa".V súboji 1. kola dvojhry mužov po tuhom boji zdolal 21. nasadeného Gruzínca Nikoloza Basilašviliho 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5), 6:4, pričom v Melbourne Parku to bol jeho premiérový zápasový triumf od roku 2017.Niekdajšia svetová jednotka Murray má šancu aj na ďalšie víťazstvo, keďže v druhom kole na neho čaká japonský kvalifikant Taro Daniel.Brit pritom v Austrálii štartuje len na základe voľnej karty od organizátorov, v rebríčku ATP mu totiž patrí aktuálne až 113. priečka."Ostatné tri či štyri roky boli veľmi ťažké. Stálo ma to veľa tvrdej práce, aby som sa sem mohol vrátiť," povedal Murray v pozápasovom rozhovore na ploche Arény Johna Caina a doplnil: "Na tomto kurte som odohral veľa zápasov, atmosféra je tu úžasná. Je to jeden z kurtov, na ktorom by som mohol absolvovať svoj posledný duel kariéry. Je skvelé byť späť a zvíťaziť v päťsetovej bitke. Nič viac som si nemohol priať."Duel medzi Murraym a Basilašvilim trval v Melbourne takmer štyri hodiny. Zaujímavosťou je, že obaja súperi hrali proti sebe aj na minulotýždňovom turnaji ATP v Sydney a po trojhodinovej trojsetovej dráme postúpil tiež Murray, vtedy sa prebojoval až do finále.Keď 34-ročný Brit v utorok premenil mečbal, otočil sa k zadnej časti kurtu, zavrel oči a so zovretými päsťami oslavoval.Andy Murray si v utorok pripísal 49. singlový triumf na Australian Open a v historickom rebríčku na tomto turnaji sa dostal na 5. priečku pred Andreho Agassiho či Ivana Lendla. Ide pritom o najvyšší počet víťazstiev vo dvojhre bez zisku titulu na tomto podujatí.Pred duelom 2. kola Brit poznamenal: "Myslím si, že v mojej hre je stále čo zlepšovať. Veľmi rád by som to to ešte pár zápasov potiahol."Murray sa na AO až päťkrát prebojoval do finále dvojhry mužov, raz v ňom podľahol Švajčiarovi Rogerovi Federerovi (2010) a štyrikrát Srbovi Novakovi Djokovičovi (2011, 2013, 2015 a 2016).Utorkový program na Australian Open priniesol aj niekoľko ďalších dramatických duelov.Deviaty nasadený Kanaďan Félix Auger-Aliassime v päťsetovej bitke vyradil Fína Emila Ruusuvuoriho (6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4), Američan Maxime Cressy napriek 20 dvojchybám vyradil 22. nasadeného krajana Johna Isnera 7:6 (2), 7:5, 6:7 (4), 6:7 (4), 6:4.Pomerne hladko ide ďalej druhý nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý si poradil s so Švajčiarom Henrim Laaksonenom 6:1, 6:4, 7:6 (3), tri sety stačili na postup aj Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi cez Švéda Mikaela Ymera 6:2, 6:4, 6:3.V ženskej časti turnaja víťazka US Open 2021 Britka Emma Raducanová vyradila Američanku Sloane Stephensovú (6:0, 2:6, 6:1), nasadená dvojka Arina Sabalenková z Bieloruska zdolala domácu Storm Sandersovú 5:7, 6:3, 6:2 a trojka "pavúka" Španielka Garbine Muguruzová si poradila s Francúzkou Clarou Burelovou 6:3, 6:4.V prvom kole dvojhry žien sa s AO rozlúčila finalistka US Open 2021 Kanaďanka Leylah Fernandezová, ktorá podľahla držiteľke voľnej karty Maddison Inglisovej 2:6, 4:6.Vypadla aj dvojnásobná wimbledonská šampiónka Češka Petra Kvitová, ktorá nestačila na Rumunku Soranu Cirsteaovú 2:6, 2:6.A práve 38. hráčka rebríčka WTA z Rumunska bude najbližšou súperkou Slovenky Kristíny Kučovej, ktorá v utorok zdolala Japonku Misaki Doiovú 6:3, 7:5.