Djokovičovi hrozí neúčasť vo Wimbledone, tvrdia britské médiá

Srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi hrozí, že sa nebude môcť predstaviť ani na treťom grandslamovom turnaji sezóny vo Wimbledone. Djokoviča v nedeľu deportovali z Melbourne, kde tamojší federálny súd znemožnil jeho obhajobu titulu na Australian Open.





Okrem toho francúzska vláda plánuje zabrániť súťaženiu na svojom území nezaočkovaným športovcom, čo by v prípade Djokoviča znamenalo, že by nemohol štartovať na Roland Garros. "Vo Veľkej Británii síce môžu nezaočkovaní športovci trénovať i hrať, to však Djokovičovi neposkytuje žiadnu záruku, že sa vo Wimbledone napokon predstaví," informoval portál mirror.co.uk.Deväťnásobný šampión Australian Open prišiel prvýkrát o vízum ešte 6. januára krátko po prílete do Melbourne, keď pohraničné úrady usúdili, že nespĺňa podmienky vstupu do krajiny. Djokovič potom strávil niekoľko dní v zariadení pre imigrantov, no neskôr uspel s odvolaním na prvostupňovom súde a začal s tréningom.Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke však v piatok využil svoju osobitnú právomoc a opätovne tenistovi zrušil vízum. Djokovič chcel bojovať o rekordný 21. grandslamový titul v kariére, no v nedeľu neuspel s odvolaním proti zrušeniu víza a musel opustiť krajinu.