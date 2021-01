Andy Murray sa musel odhlásiť z Australian Open, pre karanténu by v Melbourne nestihol úvod turnaja

S organizátormi nenašli riešenie

Murray dostal na AO voľnú kartu

23.1.2021 (Webnoviny.sk) - Skúsený britský tenista Andy Murray sa nepredstaví ma úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Päťnásobný finalista tohto podujatia sa rozhodol odhlásiť, pretože po príchode do Austrálie by už nestihol podstúpiť povinnú karanténu.Brit pôvodne plánoval odletieť do Melbourne už v prvej polovici januára, no tesne pred odletom mal pozitívny test na koronavírus a uchýlil sa do izolácie."Bol som v neustálom kontakte s predstaviteľmi Tennis Australia a spolu sme hľadali možné riešenie, ktoré by mi umožnilo priletieť a stihnúť začiatok turnaja. Východisko sme však nenašli. Chcem sa každému poďakovať za snahu. Som zdrvený z informácie, že v Austrálii nemôžem hrať. Turnaj aj celú krajinu totiž milujem," povedal trojnásobný grandslamový šampión.Zdravotnými problémami sužovaný Andy Murray si účasť na AO nevybojoval na základe postavenia v rebríčku ATP ani cez kvalifikáciu, od organizátorov podujatia však dostal voľnú kartu.Vlani 33-ročný glasgowský rodák v Melbourne absentoval, na Roland Garros v Paríži vypadol v prvom a na newyorskom US Open v druhom kole dvojhry mužov.Na základe predpisov austrálskej vlády musel každý hráč, ktorý mal odletieť do krajiny špeciálnou linkou, doložiť negatívny test na ochorenie COVID-19. Po prílete do Austrálie je tiež nutné podstúpiť karanténu dlhú dva týždne.