Chára si pripísal prvý kanadský bod vo farbách Washingtonu, Sekerov Dallas zas rozstrieľal Nashville

23.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára si vo svojom piatom vystúpení v klube Washington Capitals pripísal premiérový kanadský bod za asistenciu a podieľal sa tým na triumfe svojho tímu nad Buffalom Sabres 4:3 po samostatných nájazdoch.Ziskom dvoch bodov sa Capitals dostali na čelo tabuľky Východnej divízie, s ôsmimi bodmi sú bod pred druhou Philadelphiou Flyers Chára je najstarším aktívnym hráčom v NHL a ziskom piatkového bodu sa v historických štatistikách pridal ku ku kvartetu Chris Chelios , Doug Harvey, Tim Horton a Allan Stanley, všetci ako obrancovia v minulosti bodovali v základnej časti profiligy po 43. narodeninách.Capitals hrali bez kvarteta Rusov, ktoré sa ocitlo v karanténe. Nastúpiť nemohli kapitán Alexander Ovečkin a ani Jevgenij Kuznecov Dmitrij Orlov a Iľja Samsonov, hrať nebudú minimálne v ďalších troch súbojoch.Za Washington v druhom útoku nastúpil aj slovenský útočník Richard Pánik . Na ľade strávil 13:19 min a prezentoval sa jednou strelou na bránku, Chára odohral až 19:08 min a tiež mal jeden strelecký pokus."Prehra nikdy nie je akceptovateľná. Pracujeme však na tom, aby sme sa boli schopní víťaziť. Niektoré súčasti tohto procesu sme už zvládli, ale niektoré ešte potrebujú zlepšenie," povedal na webe NHL Eric Staal , ktorý v piatok premiérovo skóroval vo farbách Sabres.Koronavírus spôsobil, že finalista play-off z minulej sezóny Dallas Stars odohral prvý duel novej sezóny až v piatok. A "hviezdy" previedli mimoriadne vydarený vstup do ročníka, keď hráčov tímu Nashville Predators deklasovali 7:0.Za domácich absolvoval 17:35 min obranca Andrej Sekera , ktorý síce nebodoval, ale do štatistík si pripísal jednu "plusku" a dve strely na bránku. Ten duel v Texase sledovalo viac ako 4200 divákov.Stars tretíkrát v klubovej histórii dosiahli v jednom stretnutí päť presných zásahov v početnej výhode a jeden v oslabení. V minulosti sa im to podarilo v novembri 1981 proti Winnipegu a v novembri 1982 proti Los Angeles."Bol to mimoriadne zvláštny zápas. Nemali sme poriadnu predsezónnu prípravu a neodohrali sme ani jeden prípravný duel, napriek tomu sme do zápasu chceli vstúpiť naplno bez akýchkoľvek ospravedlnení a výhovoriek. Tvrdo sme preto pracovali na našom korčuľovaní, aby boli naše nohy pripravené," prezradil pre NHL.com skúsený útočník Joe Pavelski , autor dvoch gólov a rovnakého počtu asistencií.