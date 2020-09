Angažovanie majstra sveta nemá ohroziť Rodáka vo Fulhame, Areola má len zvýšiť konkurenciu

Budú sa navzájom tlačiť

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Angažovanie francúzskeho majstra sveta z predvlaňajších MS v Rusku Alphonsa Areolu , ktorý v uplynulom ročníku hosťoval z parížskeho St. Germain v Reale Madrid, neznamená ohrozenie pozície slovenského gólmana Mareka Rodáka v anglickom klube FC Fulham "Areola má zvýšiť konkurenciu, ktorá je nevyhnutná, ak chceme uspieť v jednej z najlepších líg sveta. Budú sa navzájom tlačiť. Máme dvoch veľmi dobrých gólmanov a to je presne to, čo potrebujem," vyhlásil podľa webu standard.co.uk kouč nováčika Premier League Scott Parker.Rodák bol v predchádzajúcej sezóne základným stavebným kameňom "chalupárov" pri návrate medzi anglickú elitu. Patril k najlepším brankárom EFL Championship, v ktorej si na konto pripísal 15 čistých kont. Príležitosť medzi tromi žrďami Fulhamu dostal aj v úvodnom zápase nového ročníka Premier League 2020/2021 proti Arsenalu . V londýnskom derby však nezabránil prehre svojho tímu 0:3."V tomto ročníku pravdepodobne prehráme viac zápasov ako v minulom, ale nemôžeme si dovoliť inkasovať dva alebo trikrát po odrazených loptách. Takéto momenty nás zrážajú k zemi," poznamenal po stretnutí Parker. "Hráči sa z toho musia poučiť, rozvíjať sa a pochopiť, kde robia chyby," dodal 39-ročný Parker, pre ktorého majú duely s Arsenalom špecifický náboj, keďže v minulosti okrem Fulhamu pôsobil aj v ďalších londýnskych kluboch - Charltone Athletic, FC Chelsea, West Hame United a Tottenhame Hotspur.Rodák sa stal už osemnástym slovenským futbalistom so štartom v PL. Prvým bol v sezóne 1996/1997 Vladimír Kinder a v menoslove figuruje aj zosnulý brazílsky rodák Dionatan Teixeira, ktorý reprezentoval Slovensko v kategórii do 21 rokov. Pred 23-ročným Košičanom v PL chytali len dvaja slovenskí brankári - Ján Mucha a Martin Dúbravka.