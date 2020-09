Tour de France 2020 (15. etapa): Bennett získal viac bodov ako Sagan, Pogačar uspel pred Rogličom

Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v nedeľňajšej 15. etape 107. ročníka Tour de France. Jazdec stajne SAE Team Emirates sa presadil v závere náročnej 175 km dlhej horskej trati z Lyonu na Grand Colombier, zvládol ju za 4:34:13 h. Na druhom mieste skončil jeho krajan a líder celkového poradia Primož Roglič, tretí finišoval Richie Porte z Austrálie. Na čele celkového poradia si Roglič (Jumbo-Visma) udržal náskok pred Pogačarom, zelený dres si poistil Ír Sam Bennett (QuickStep). Slovák Peter Sagan stratil v bodovacej súťaži na Bennetta dva body, do cieľa prišiel na 99. mieste.



Pred druhým voľným dňom čakala na pretekárov jedna z najťažších koncoviek na podujatí. Po štarte sa bojovalo o body na rýchlostnej prémii, dvadsať bodov si na nej pripísal Matteo Trentin. Sagan získal päť bodov za 11. miesto, jeho konkurent Bennett o dva viac. Celkovo má Ír na konte 269 bodov, Sagan stráca 45. Tretí Trentin má od Sagana 35-bodový odstup.



Po stokilometrovej jazde sa stúpalo na Montee de la Selle de Fromentel. Jedenásťkilometrové stúpanie so sklonom 8,1 percenta diktovala skupina utečencov, v klesaní zaútočil Michael Gogl a vypracoval si mierny náskok. Pelotón aj so Saganom v tom čase strácal 2:46 minúty.

Nasledoval ďalší kopec 1. kategórie Col de la Biche s dĺžkou 6,9 km a sklonom 8,9 percent. Na ňom sa ku Goglovi pridali Pierre Rolland a Jose Herrada, za nimi pracoval tím Jumbo Visma s Rogličom. V tejto skupine nechýbali ani ďalší favoriti na triumf v etape i celkovom poradí.



Pred cieľovým výstupom na Grand Colombier, na ktorom sa finišovalo prvýkrát v histórii Tour, boli vpredu už len Rolland s Goglom, Herrada sa vrátil do pelotónu. Ten v tej chvíli zaostával 1:45 minúty. Manko však onedlho zmazal, pretože tím Jumbo Visma nasadil rýchle tempo. Nestačil mu vlaňajší víťaz Egan Bernal, ktorý sa napokon v celkovej klasifikácii prepadol z 3. miesta mimo elitnú desiatku. V závere mal najviac síl Pogačar, ktorý v slovinskom súboji zdolal Rogliča. "Bola to ťažká etapa. Cítil som sa dobre, aj keď Jumbo Visma nasadil ostré tempo. V dojazde som čakal na správny moment. Nemalo význam zaútočiť skôr," uviedol víťaz etapy v televíznom rozhovore.

15. etapa - Lyon - Grand Colombier (175 km):



1. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates) 4:34:13 h,

2. Primož Roglič (Slov./Team Jumbo-Visma) rovnaký čas,

3. Richie Porte (Aus./Trek-Segafredo) +5 s,

4. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana Pro Team) +8,

5. Enric Mas (Šp./Movistar),

6. Sepp Kuss (USA/Team Jumbo-Visma),

7. Mikel Landa (Bahrain-McLaren),

8. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) všetci +15,

9. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) +18,

10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +24 ... 99. Peter SAGAN (SR) +37:26 m



celkové poradie po 15. etape:



1. Roglič 65:37:07,

2. Pogačar +40 s,

3. Uran +1:34,

4. Lopez +1:45,

5. Yates +2:03,

6. Porte +2:13,

7. Landa +2:16,

8. Mas +3:15,

9. Tom Dumoulin (Hol./Team Jumbo-Visma) +5:12,

10. Valverde +6:52 ... 81. SAGAN 2:56:08 h



bodovacia súťaž:



1. Sam Bennet (Ír./QuickStep) 269 b,

2. SAGAN 224,

3. Matteo Trentin (Tal./CCC) 189



