Angela Merkelová plánuje napísať autobiografiu, vysvetlí svoje najdôležitejšie rozhodnutia

Nechce prerozprávať celý život

Do politky vstúpila po páde komunizmu

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Bývala nemecká kancelárka Angela Merkelová plánuje napísať autobiografickú knihu, v ktorej vysvetlí svoje najdôležitejšie politické rozhodnutia. Šesťdesiatsedemročná Merkelová v stredu po 16 rokoch pri moci odovzdala funkciu svojmu nástupcovi Olafovi Scholzovi.O zvolenie na piate funkčné obdobie sa v septembrových voľbách neuchádzala a neprezradila ani svoje plány do budúcnosti. V minulosti však uviedla, že o ďalšiu politickú funkciu sa nebude usilovať.Beata BaumannováBeata Baumannová, dlhoročná riaditeľka Merkelovej kancelárie, pre týždenník Der Spiegel v piatok uviedla, že kancelárka „nechce prerozprávať celý svoj život. Rada by svoje zásadné politické rozhodnutia vysvetlila vlastnými slovami, s odkazom na svoju životnú cestu.“ Kniha je myslená ako projekt na dva až tri roky a zatiaľ nemá vydavateľa, povedala ďalej Baumannová. S exkancelárkou sa podľa nej zhodujú, že pokiaľ má kniha vzniknúť, tak bude ich vlastným dielom, bez pomoci historikov alebo novinárov.Bývala vedkyňa Merkelová vyrastala vo východnom Nemecku. Do politiky vstúpila po páde komunizmu a v roku 1990 sa stala členkou prvej vlády vtedajšieho kancelára Helmuta Kohla po zjednotení Nemecka. Pôsobila ako ministerka pre ženy a mládež a ministerka životného prostredia.V roku 2010 sa stala predsedníčkou stredopravej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), ktorá bola v tom čase opozičnou stranou. V roku 2005 ju zvolili za prvú nemeckú kancelárku. Jej pôsobeniu vo funkcii dominovali početné krízy: svetová finančná kríza, európska dlhová kríza, masová migrácia do Európy v rokoch 2015 - 2016 a tiež pandémia koronavírusu.