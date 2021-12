Prezidentka Čaputová podpísala odmeny pre očkovaných, žiada však spravodlivejší systém

Očakáva prehodnotenie odmeňovania

Termín s odmenou do 15. januára

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová odobrila odmeny pre očkovaných. V piatok podpísala príslušnú novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.„Prezidentka zákon podpísala, keďže v ňom nevidí rozpor s ústavou. Zároveň však upozorňuje, že pri rýchlosti legislatívneho procesu bol systém odmeňovania za očkovanie nastavený tak, že cez neho prepadáva, nie svojou vinou, časť seniorov,“ informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.Z toho dôvodu prezidentka predpokladá, že príde k prehodnoteniu, tak aby bolo odmeňovanie za očkovanie spravodlivejšie.Seniori nad 60 rokov dostanú príspevok 300 eur, respektíve 200 eur v závislosti od toho, aký je ich status v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to zo zákona, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady SR. Cieľom zákona, ktorý navrhol minister financií Igor Matovič, je podpora očkovania v rizikovej skupine obyvateľov.Nárok na príspevok majú fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré do konca roka 2021 dovŕšia 60 rokov a ktoré splnia ďalšie podmienky súvisiace s očkovaním. Musia sa do 31. decembra nechať zaočkovať treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo sa aspoň registrovať a toto očkovanie absolvovať do 15. januára 2022. Tejto kategórii občanov bude priznaných 300 eur.Príspevok v hodnote 200 eur bude priznaný tým, ktorí sa od 30. júna do konca tohto roka zaočkovali, respektíve zaočkujú druhou dávkou alebo sa registrujú na podanie druhej dávky vakcíny a absolvujú ho do 15. januára budúceho roka.Na 200 eur majú nárok aj seniori, ktorí od 25. novembra do 31. decembra 2021 dostali alebo dostanú prvú dávku vakcíny alebo sa zaregistrujú do čakárne a toto očkovanie absolvujú do 15. januára 2022. Ďalej ju dostanú aj Slováci starší ako 60 rokov, ktorí do konca roka absolvujú podanie dávky očkovacej látky v rámci jednodávkovej schémy, a zároveň do 1. marca 2022 absolvujú preočkovanie posilňujúcou dávkou.