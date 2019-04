Angelina Jolie a Brad Pitt sú už rozvedení, herečka si zmenila aj meno

Angelina má už zmenené meno

Tri deti si adoptovali

LOS ANGELES 19. apríla (WebNoviny.sk) - Americká herečka a režisérka Angelina Jolie a herec Brad Pitt sú už oficiálne rozvedení. Informuje o tom agentúra The Associated Press s odvolaním sa na súdne dokumenty.Podľa ich údajov sudca John W. Ouderkirk v piatok v Los Angeles rozhodol, že 43-ročná Jolie a 55-ročný Pitt už nie sú viac manželmi.Angelina sa tiež znovu volá Jolie, a nie Jolie Pitt. Dvojica je v rozvodovom konaní od roku 2016. Posledné podmienky rozvodovej dohody sa ešte finalizujú.Angelina Jolie a William Bradley „Brad“ Pitt sa zoznámili počas nakrúcania akčného filmu Pán a pani Smithovci (2005), v ktorom stvárnili titulné postavy. Zasnúbili sa v roku 2012 po siedmich rokoch vzťahu. V roku 2014 sa zosobášili, a to najprv na súde v Kalifornii, a neskôr na francúzskom zámku Miraval.Tri z detí - Maddoxa pochádzajúceho z Kambodže, Paxa z Vietnamu a Zaharu z Etiópie - si pár adoptoval. V máji 2006 sa im narodila dcéra Shiloh a o dva roky neskôr Jolie priviedla na svet dvojčatá Knoxa a Vivienne. Dvojica sa rozišla v septembri 2016, pričom Jolie vo svojej žiadosti o rozvod ako dôvod rozchodu uviedla neprekonateľné rozdiely.