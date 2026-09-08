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08. septembra 2026

Angelina Jolie prekvapila návštevou boxerského klubu v Charkove


Tagy: Charkov Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Hollywoodska herečka prišla do mesta, ktoré je pravidelným terčom ruských útokov, spolu so synom Knoxom. Hollywoodska herečka a humanitárna aktivistka Angelina ...



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hroybuywaaavzpb 676x500 8.9.2026 (SITA.sk) - Hollywoodska herečka prišla do mesta, ktoré je pravidelným terčom ruských útokov, spolu so synom Knoxom.

Hollywoodska herečka a humanitárna aktivistka Angelina Jolie počas svojej najnovšej cesty na Ukrajinu nečakane navštívila boxerský klub v Charkove. O jej návšteve informovali v pondelok Ukrajinská boxerská federácia a majiteľ klubu.

Jolie, ktorá v minulosti pôsobila ako osobitná vyslankyňa Organizácie Spojených národov (OSN) pre utečencov, navštívila vojnou zasiahnutú krajinu od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022 už najmenej dvakrát.

Ukrajinská boxerská federácia zverejnila fotografiu, na ktorej Jolie pózuje so svojím synom Knoxom v boxerskej telocvični. „Slávna herečka Angelina Jolie navštívila boxerský klub Spadkojemec v Charkove,“ uviedla federácia na Instagrame. Dodala, že Knox sa v klube zúčastnil na tréningu thajského boxu spolu s ukrajinskými obrancami.

Majiteľ klubu Pavlo Čyško povedal, že po prijatí rezervácie telocvične na nedeľu vôbec netušil, že sa stretne s Jolie. „Všetkým, ktorí sa ma pýtali - nie je to vtip, nie je to AI. Stalo sa to úplnou náhodou. Angelina Jolie sa na našu veľkú radosť zastavila v našej telocvični,“ uviedol vo videu zverejnenom na Instagrame.

Podľa Čyška herečka klub pochválila a zaujímala sa aj o športovanie jeho syna. „Pochválila nás, povedala, že sa jej naša telocvičňa páči, a my sme jej poďakovali. Spýtala sa môjho syna, ako dlho športuje,“ povedal majiteľ.

Charkov je druhým najväčším mestom Ukrajiny a leží neďaleko hraníc s Ruskom. Od začiatku rozsiahlej invázie v roku 2022 ho ruské sily ostreľujú delostrelectvom a mesto je pravidelným terčom dronových a raketových útokov.
 
 
 


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Zdroj: SITA.sk - Angelina Jolie prekvapila návštevou boxerského klubu v Charkove © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Charkov Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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