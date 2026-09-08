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08. septembra 2026
Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre obvinenia z korupcie
Vyšetrovatelia odhalili sieť, ktorá mala za úplatky chrániť call centrá zapojené do telefonických podvodov. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia odhalili sieť, ktorá mala za úplatky chrániť call centrá zapojené do telefonických podvodov.
Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil v pondelok svoju rezignáciu po tom, ako protikorupční vyšetrovatelia cez víkend prehľadali kancelárie generálnej prokuratúry v rámci vyšetrovania siete nelegálnych call centier.
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) v sobotu oznámili, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý mal viesť predstaviteľ generálnej prokuratúry.
Sieť podľa vyšetrovateľov prijímala úplatky za ochranu call centier zapojených do telefonických podvodov a prala miliónové sumy.
„Odstúpil som z funkcie generálneho prokurátora,“ uviedol Kravčenko na platforme Telegram. Dodal, že nechce, aby sa úrad generálneho prokurátora „používal ako nástroj politickej konfrontácie“.
Kravčenko už v nedeľu obvinenia odmietol ako „úplne nepodložené“ a poprel akékoľvek protiprávne konanie.
NABU zverejnil aj fotografie trezoru naplneného zväzkami dolárových bankoviek. Podľa vyšetrovateľov boli úplatky použité na nákup nehnuteľností, šperkov a ďalších cenností. Úrad identifikoval päť členov skupiny, ich mená však nezverejnil.
Podľa organizácie Globálna iniciatíva proti nadnárodnému organizovanému zločinu (GI-TOC) pracuje v nelegálnych call centrách na Ukrajine približne 60-tisíc ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre obvinenia z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil v pondelok svoju rezignáciu po tom, ako protikorupční vyšetrovatelia cez víkend prehľadali kancelárie generálnej prokuratúry v rámci vyšetrovania siete nelegálnych call centier.
Prokuratúra a pranie peňazí
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) v sobotu oznámili, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý mal viesť predstaviteľ generálnej prokuratúry.
Sieť podľa vyšetrovateľov prijímala úplatky za ochranu call centier zapojených do telefonických podvodov a prala miliónové sumy.
„Odstúpil som z funkcie generálneho prokurátora,“ uviedol Kravčenko na platforme Telegram. Dodal, že nechce, aby sa úrad generálneho prokurátora „používal ako nástroj politickej konfrontácie“.
Údajne nepodložené
Kravčenko už v nedeľu obvinenia odmietol ako „úplne nepodložené“ a poprel akékoľvek protiprávne konanie.
NABU zverejnil aj fotografie trezoru naplneného zväzkami dolárových bankoviek. Podľa vyšetrovateľov boli úplatky použité na nákup nehnuteľností, šperkov a ďalších cenností. Úrad identifikoval päť členov skupiny, ich mená však nezverejnil.
Podľa organizácie Globálna iniciatíva proti nadnárodnému organizovanému zločinu (GI-TOC) pracuje v nelegálnych call centrách na Ukrajine približne 60-tisíc ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre obvinenia z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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