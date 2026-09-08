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08. septembra 2026

Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre obvinenia z korupcie


Tagy: Obvinenie Odstúpenie Pranie špinavých peňazí ukrajinský generálny prokurátor

Vyšetrovatelia odhalili sieť, ktorá mala za úplatky chrániť call centrá zapojené do telefonických podvodov. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko ...



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gettyimages 470660512 676x450 8.9.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia odhalili sieť, ktorá mala za úplatky chrániť call centrá zapojené do telefonických podvodov.


Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil v pondelok svoju rezignáciu po tom, ako protikorupční vyšetrovatelia cez víkend prehľadali kancelárie generálnej prokuratúry v rámci vyšetrovania siete nelegálnych call centier.

Prokuratúra a pranie peňazí


Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO) v sobotu oznámili, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý mal viesť predstaviteľ generálnej prokuratúry.

Sieť podľa vyšetrovateľov prijímala úplatky za ochranu call centier zapojených do telefonických podvodov a prala miliónové sumy.

„Odstúpil som z funkcie generálneho prokurátora,“ uviedol Kravčenko na platforme Telegram. Dodal, že nechce, aby sa úrad generálneho prokurátora „používal ako nástroj politickej konfrontácie“.

Údajne nepodložené


Kravčenko už v nedeľu obvinenia odmietol ako „úplne nepodložené“ a poprel akékoľvek protiprávne konanie.

NABU zverejnil aj fotografie trezoru naplneného zväzkami dolárových bankoviek. Podľa vyšetrovateľov boli úplatky použité na nákup nehnuteľností, šperkov a ďalších cenností. Úrad identifikoval päť členov skupiny, ich mená však nezverejnil.

Podľa organizácie Globálna iniciatíva proti nadnárodnému organizovanému zločinu (GI-TOC) pracuje v nelegálnych call centrách na Ukrajine približne 60-tisíc ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre obvinenia z korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obvinenie Odstúpenie Pranie špinavých peňazí ukrajinský generálny prokurátor
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