Angličania majú po remíze na ME vo futbale na konte štyri body, no kritika na ich adresu rastie

Štyri body na konte

Zbytočný spôsob zvyšovania tlaku

Dáni majú v rukách postupovú šancu

Severanom zahrala do kariet remíza

21.6.2024 (SITA.sk) - Futbalisti anglickej futbalovej reprezentácie remizovali vo štvrtkovom zápase C-skupiny ME 2024 s výberom Dánska 1:1 a nevyužili šancu na spečatenie postupu do osemfinále. Vo Frankfurte síce zverenci trénera Garetha Southgatea viedli od 18. minúty 1:0 zásluhou prvého gólu útočníka Harryho Kana na turnaji.Dáni však po bezmála štvrťhodine vyrovnali. Z prvého presného zásahu v národnom tíme v kariére sa tešil stredopoliar Morten Hjulmand. Albion tak ani v druhom stretnutí na šampionáte herne nepresvedčil. V tom prvom Angličania zdolali Srbov 1:0.„Musíme sa naučiť lepšie kontrolovať zápasy. Je potrebné našu výkonnosť posunúť na vyšší level,“ stroho komentoval Southgate pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) výkon svojho tímu.Angličania však majú na konte štyri body a najlepšiu východiskovú pozíciu na postup spomedzi všetkých tímov z „cečka“.„Tieto zápasy musíme absolvovať. Keďže sme Angličania všetci sa na nás chystajú a túžia nás poraziť. To, že máme na papieri silný tím, ešte neznamená, že musíme všetkých prevalcovať. Máme bod a ten sa počíta. To je najdôležitejšie,“ zhodnotil útočník Anglicka Ollie Watkins.Kritika z radov fanúšikov a viacerých futbalových expertov sa začala po súbojoch proti Srbsku a Dánsku narastať. Southgate tvrdí, že tento spôsob zvyšovania tlaku na jeho tím je zbytočný a unáhlený.„Vieme, že dokážeme hrať lepšie. Cítime, že očakávania boli vysoké a že sme ich zatiaľ herne nenaplnili, ale je to stále len začiatok turnaja. Ak sa zlepšíme v držaní lopty a kontrolovaní duelu, bude to lepšie,“ doplnil 53-ročný kouč, ktorý vedie reprezentáciu Anglicka od roku 2016.Dáni v oboch odohraných dueloch na ME súpera prekonali v počte streleckých pokusov i striel na bránku. Po dvoch identických remízach 1:1 majú postupovú šancu vo svojich rukách. Ak v utorok 25. júna zvíťazia nad Srbmi, s takmer určitosťou si otvoria osemfinálové brány.„Hrali sme tak ako má Dánsko hrať. Z výsledku nie som sklamaný, aj keď viem, že sme mohli získať viac. Ukázali sme však kvalitu, tímovosť a vášeň,“ povedal pre web UEFA dánsky tréner Kasper Hjulmand , ktorý nie je so spomenutým autorom gólu v žiadnom príbuzenskom zväzku.Severanom svojim spôsobom zahrala do kariet remíza 1:1, ktorá sa zrodila v ďalšom štvrtkovom súboji základnej C-skupiny.V balkánskom derby hranom v Mníchove viedli Slovinci nad Srbmi od 69. minúty po góle Žana Karničnika, no striedajúci Luka Jovič v 95. minúte vykresal pre Srbsko postupovú nádej. Znamená to, že v základnej C-skupine budú hrať v tretích dueloch o postup všetky štyri tímy.