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27. septembra 2026
Angličania mali na dosah triumf nad Španielmi, Kane však nepremenil penaltu a úradujúci majstri sveta to využili
Podľa trénera Luisa de la Fuenteho sa jeho tím túži stále zpešovať. Španielska futbalová reprezentácia v úvodnom vystúpení v Lige národov zvíťazila na pôde Anglicka 3:2 a predĺžila svoju ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Podľa trénera Luisa de la Fuenteho sa jeho tím túži stále zpešovať.
Španielska futbalová reprezentácia v úvodnom vystúpení v Lige národov zvíťazila na pôde Anglicka 3:2 a predĺžila svoju sériu bez prehry už na 39 zápasov. Napriek tomu podľa trénera Luisa de la Fuenteho môžu jeho zverenci hrať ešte lepšie.
Španieli v sobotu večer viedli gólom mladíka Lamina Yamala, no ešte v prvom polčase otočili Anthony Gordon a Harry Kane. Na začiatku druhého mohol Kane zvýšiť z pokutového kopu, ale nepochodil a úradujúci majstri Európy aj sveta ponúknutú príležitosť naplno využili zásluhou striedajúcich hráčov. Najprv Alex Baena po piatich minútach pobytu na ihrisku vyrovnal a neskôr Mikel Oyarzabal rozhodol.
"To, čo dosahuje táto generácia futbalistov, má veľkú hodnotu. Neustále sa snažia zlepšovať. Štatistiky hovoria samé za seba. Je ťažko neuveriteľne to, čo Španielsko dosahuje. Na ďalší zápas proti Chorvátsku pôjdeme tak, ako keby to bol náš posledný. Títo hráči vždy chcú pokračovať v zlepšovaní," poznamenal De la Fuente.
O 19-ročnom Yamalovi, ktorý sníva o zisku Zlatej lopty, kouč De la Fuente povedal: "Jeho výkon bol výnimočný; máme šťastie, že ho máme. Hrá presne tak, ako si zápas vyžaduje, využíva pri tom svoje atribúty aj prednosti spoluhráčov."
Hviezdny Kane vyjadril ľútosť nad tým, že Anglicko nedokázalo udržať svoju najvyššiu úroveň počas celého zápasu. "Už skôr som hovoril, že na majstrovstvách sveta sme dosiahli dobrú úroveň, no nepodarilo sa nám odohrať celých 90 minút v špičkovom tempe. A dnes to bolo zrejme podobné,“ uviedol pre ITV.
Zdroj: SITA.sk - Angličania mali na dosah triumf nad Španielmi, Kane však nepremenil penaltu a úradujúci majstri sveta to využili © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielska futbalová reprezentácia v úvodnom vystúpení v Lige národov zvíťazila na pôde Anglicka 3:2 a predĺžila svoju sériu bez prehry už na 39 zápasov. Napriek tomu podľa trénera Luisa de la Fuenteho môžu jeho zverenci hrať ešte lepšie.
Španieli v sobotu večer viedli gólom mladíka Lamina Yamala, no ešte v prvom polčase otočili Anthony Gordon a Harry Kane. Na začiatku druhého mohol Kane zvýšiť z pokutového kopu, ale nepochodil a úradujúci majstri Európy aj sveta ponúknutú príležitosť naplno využili zásluhou striedajúcich hráčov. Najprv Alex Baena po piatich minútach pobytu na ihrisku vyrovnal a neskôr Mikel Oyarzabal rozhodol.
"To, čo dosahuje táto generácia futbalistov, má veľkú hodnotu. Neustále sa snažia zlepšovať. Štatistiky hovoria samé za seba. Je ťažko neuveriteľne to, čo Španielsko dosahuje. Na ďalší zápas proti Chorvátsku pôjdeme tak, ako keby to bol náš posledný. Títo hráči vždy chcú pokračovať v zlepšovaní," poznamenal De la Fuente.
O 19-ročnom Yamalovi, ktorý sníva o zisku Zlatej lopty, kouč De la Fuente povedal: "Jeho výkon bol výnimočný; máme šťastie, že ho máme. Hrá presne tak, ako si zápas vyžaduje, využíva pri tom svoje atribúty aj prednosti spoluhráčov."
Hviezdny Kane vyjadril ľútosť nad tým, že Anglicko nedokázalo udržať svoju najvyššiu úroveň počas celého zápasu. "Už skôr som hovoril, že na majstrovstvách sveta sme dosiahli dobrú úroveň, no nepodarilo sa nám odohrať celých 90 minút v špičkovom tempe. A dnes to bolo zrejme podobné,“ uviedol pre ITV.
Zdroj: SITA.sk - Angličania mali na dosah triumf nad Španielmi, Kane však nepremenil penaltu a úradujúci majstri sveta to využili © SITA Všetky práva vyhradené.
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