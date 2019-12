Angličanka upadla po nehode pri sánkovačke do bezvedomia

Ilustračná foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Vysoké Tatry 28. decembra (TASR) – Pomoc horských záchranárov si v sobotu popoludní vyžiadali zamestnanci pozemnej lanovky na Hrebienku. Do krátkodobého bezvedomia tam po náraze do stĺpa verejného osvetlenia počas sánkovania upadla žena z Anglicka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.uviedli záchranári. Po ošetrení 51-ročnej pacientky na mieste ju transportovali do domu HZS v Starom Smokovci a po základnom vyšetrení ju odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.