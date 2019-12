Skibusy sú ekologickou formou dopravy pre lyžiarov, tvrdí Ján Lunter

Ilustračná foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 28. decembra (TASR) - Približne 350 kilometrov zjazdových a bežkárskych lyžiarskych tratí ponúkajú túto sezónu prevádzkovatelia centier v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Ich dostupnosť tento rok umožní aj šesť skibusov, ktoré finančne podporil samosprávny kraj.uviedol pre TASR predseda BBSK Ján Lunter.Skibusy v regióne ocenia určite aj bežkári. Jazdiť budú v soboty a nedele od 27. decembra 2019, respektíve od 4. januára 2020, do 29. marca 2020. Prvý skibus vypraví Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko z Kremnice na Skalku v Kremnických vrchoch, kde je pravidelne upravovaných až 60 kilometrov tratí na bežecké lyžovanie. Navyše je tam aj lyžiarske stredisko, ktoré ocenia milovníci zjazdového lyžovania.Druhý skibus bude rovnako cez víkendy voziť bežkárov z Banskej Bystrice do sedla Malý Šturec, odkiaľ vedú upravované bežkárske trasy až na Kráľovu studňu vo Veľkej Fatre.Tretí skibus v regióne bude chodiť z Banskej Bystrice do prímestského strediska Šachtičky, ktoré ponúka široké možnosti zimných radovánok pre náročných lyžiarov aj pre rodiny s deťmi. Upravovanými bežkárskymi trasami je toto stredisko prepojené s najväčším lyžiarskym strediskom stredného Slovenska Park Snow Donovaly.Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie spolu s BBSK a mestami Lučenec a Fiľakovo zabezpečí od 28. decembra 2019 do 22. marca 2020 Novohradský skibus, ktorý bude jazdiť každú sobotu a nedeľu s ranným štartom o 7.00 h v maďarskom Šalgotarjáne. Pokračovať bude cez územie Novohradu (Fiľakovo, Lučenec, Vidiná, Lovinobaňa, Mýtna) až na Podpoľanie (Hriňová), kde zamieri do prvého lyžiarskeho strediska Ski centrum Košútka s príchodom o 9.17 h.Novohradský Skibus bude pokračovať do lyžiarskeho strediska Kočanda, ktoré leží na okraji obce Látky. Ďalšia zastávka bude v areáli Látky Zerrenpach. Bežkári tam okrem zjazdovky ocenia aj bežecký areál Látky-Mláky s desaťkilometrovým bežeckým okruhom. Poslednou zastávkou Novohradského skibusu je Skicentrum Kokava Línia.Horehronie s Novohradom a Gemerom prepojí v sobotu aj v nedeľu od 4. januára 2020 do 15. marca 2020 skibus z Lučenca. Priaznivcov zimného športu zavezie do strediska SKI Telgárt, kde lyžiari dorazia o 9.25 h.Skibus na Horehroní, ktorý prevádzkuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie, bude premávať cez sviatky a každý víkend v pravidelných intervaloch medzi Breznom a hlavnými lyžiarskymi strediskami v Nízkych Tatrách. Prepojí lyžiarske strediská Jasná Nízke Tatry, Mýto SKI & BIKE v Mýte pod Ďumbierom, lyžiarske stredisko SKI Tále a tiež bežkársky areál Pohanské.Grafikony všetkých skibusov sú sústredené na webstránke Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus www.zahoramizadolami.sk. Novinkou tejto sezóny je, že lístky na skibusy zo Šalgotarjánu a z Lučenca sa budú dať kúpiť on-line elektronicky.