Anglická Premier League ide podľa programu, koronavírus však úraduje v nižších súťažiach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2020 (Webnoviny.sk) - V anglickej futbalovej Premier League sa darí eliminovať šírenie ochorenia COVID-19 medzi hráčmi a členmi realizačných tímov, no v nižších súťažiach koronavírus stále spôsobuje odklady stretnutí.V sobotu sa neuskutoční duel medzi Middlesbrough a Rotherdamom, keďže v tíme hostí testy preukázali viacero osôb nakazených koronavírusom. Rotherdam predtým nemohol odohrať ani ligový zápas proti Derby County, dôvod bol rovnaký.Rovnako v druhej najvyššej súťaži The Championship aktuálne nútene pauzuje aj Millwall, v jeho kádri je tiež viacero nakazených hráčov.Sobotňajší súboj Millwallu na pôde Bournemouth odložili na 12. januára 2021 a hrať sa nebude ani na utorok naplánovaný duel tohto klubu doma proti londýnskemu Watfordu.Podobné problémy sú aj v treťoligovej League One, kde z bezpečnostných dôvodom neodohrajú až tri súboje naplánované na tzv. Boxing Day. Týka sa to aj duelu lídra ligy Portsmouthu proti tímu Swindon Town.