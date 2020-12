Mbappé sa poďakoval odchádzajúcemu koučovi PSG Tuchelovi. Nahradí ho Pochettino?

Očakávania klubu sú asi vyššie

26.12.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappé počas vianočných sviatkov verejne vyzdvihol prínos tréner Thomasa Tuchela pre klub Paríž Saint-Germain . Štyridsaťsedemročného Nemca vedenie klubu odvolalo po stredajšom triumfe PSG nad Štrasburgom 4:0 v Ligue 1, v tabuľke ktorej sú Parížania na 3. mieste s jednobodovou stratou na Lyon a Lille.Vedenie klubu síce túto správu oficiálne nepotvrdilo, no prestížny denník L'Équipe o výmene Tuchela za Argentínčana Mauricia Pochettina píše ako o hotovej veci."Bohužiaľ, taký je svet futbalu. Nikto však nemôže zabudnúť na tvoj čas strávený v klube. Ďakujeme ti tréner," napísal Mbappé na instagrame.Futbalista sa tiež poďakoval trom asistentom trénera vrátane Arna Michelsa, ktorý mu odpísal. "Ďakujeme Kylian, bolo nám cťou."PSG ako obhajca titulu v Ligue 1 figuruje v priebežnej tabuľke súťaže na treťom mieste, Tuchel tiež v sezóne 2020/2021 priviedol klub už do osemfinále Ligy majstrov ako víťaz základnej skupiny a v tejto súťaži sa Parížania v minulom ročníku dostali až do finále. Očakávania sú však v klube pravdepodobne omnoho vyššie.Nemec pracoval pre PSG od leta 2018, pod jeho taktovkou bohatý francúzsky klub získal viacero trofejí - dva ligové tituly, úspechy v domácom národnom pohári aj ligovom pohári aj francúzskom Superpohári. V Paríži mal zmluvu do leta 2021.O možnom odchode Tuchela sa začalo hovoriť už v októbri, keďže tesne pred uzávierkou prestupov verejne hovoril o tom, že káder mužstva chcel posilniť, no jeho prianie zostalo nevypočuté.Jeho tím pred jeseňou prišiel o Edinsona Cavaniho