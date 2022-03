Anglická Premier League sa už v tejto sezóne v ruskej televízii vysielať nebude, dôvodom je útok na Ukrajinu

9.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vedenie anglickej futbalovej Premier League oznámilo, že do konca sezóny prerušilo dohodu o vysielacích právach pre ruskú televíziu. Ide o reakciu na ruskú inváziu na Ukrajine.Kluby sa na utorkovom stretnutí dohodli na zrušení dohody so spoločnosťou Rambler, ktorá vysiela prenosy z Premier League na platforme Okko.Od budúcej sezóny by mala vlastniť práva Match TV. Tú vlastní ruský energetický gigant Gazprom. O tom, či sa tak naozaj stane, ešte vedenie ligy definitívne nerozhodlo.Premier League využila zápasy minulého kola na prejavenie podpory a solidarity s Ukrajinou, ktorá je už dva týždne vo vojne s Ruskom.Jej vlajka bola vyvesená na štadiónoch všetkých klubov v najvyššej súťaži a hráči si obete súčasného vojenského konfliktu uctili pietnymi chvíľami pred zápasmi.