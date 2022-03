Slováci dosiahli na paralympiáde v curlingu na vozíku dve cenné víťazstvá, parahokejisti už v Pekingu skončili

Slováci si ustrážili náskok

Parahokejisti získali bod

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku v utorok urobili ďalšie dva dôležité kroky na ceste za vytúženým postupom do semifinále turnaja na zimných paralympijských hrách v čínskom Pekingu.Zverenci trénera Františka Pitoňáka totiž zdolali výbery Kórejskej republiky 7:2 a Kanady 9:8. Slováci majú po šiestich dueloch bilanciu štyri víťazstvá a dve prehry, v stredu absolvujú súboje proti domácim Číňanom a Švédom.Počas celého súboja proti Kórejčanom mali Slováci situáciu pod kontrolou a navyšovali svoj náskok, po piatich endoch viedli už 5:0. V ďalšom priebehu si už náskok ustrážili a zaznamenali dôležité víťazstvo.Vo večernom súboji síce v úvode ťahali proti Kanaďanom za kratší koniec. V piatom ende zaznamenali štyri body, no Kanaďania kontrovali tiež "štvorkou" a viedli 7:6. Slovenský tím však pridal tri body v siedmom ende a vo ôsmom si už umnou hrou ustrážili náskok."Je to víťazstvo, ktoré je príjemné. Bol to boj do poslednej chvíle. Urobili sme menej chýb ako súper. Kanada bol náročný súper a podarilo sa nám ju zdolať. Hráme najbližšie proti Číne a Švédsku, dokážeme tieto tímy zdolať. Necháme sa prekvapiť, ako to napokon dopadne," povedal Dušan Pitoňák po triumfe nad výberom Kanady.Slovenskí parahokejisti už majú svoje účinkovanie na ZPH 2022 za sebou. V základnej B-skupine po prehrách s Číňanmi (0:7) a Talianmi (1:2 po sam. nájazdoch) podľahli v utorok aj Čechom 0:3. So ziskom jedného bodu pri svojej premiére na tomto fóre obsadili konečnú 7. priečku.