Anglicko môže v budúcnosti častejšie trápiť počasie, krajine hrozia katastrofálne povodne

13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Anglicko postihnú silné povodne podobné tým, ako počas tohtoročných letných mesiacov zasiahli Nemecko, ak nenastane zlepšenie obrany pred extrémnejším počasím, ktoré vyvoláva zmena. Tieto informácie v stredu poskytla anglická vládna Agentúra pre životné prostredie.Tá vo svojej správe varuje pred teplejšími a suchšími letami, čoraz horšími povodňami, stúpajúcou hladinou morí a vyšším dopytom po zásobách vody v dôsledku globálneho otepľovania.Správa predpovedá, že ak by priemerná globálna teplota stúpla o dva stupne Celzia, čo je menej oproti prognózovanej úrovni otepľovania, zimné zrážky v Anglicku budú síce o šesť percent výdatnejšie, ale letné dažde do 50. rokov tohto storočia poklesnú o 15 percent.Podľa správy sa dá očakávať, že morská hladina v Londýne do polovice tohto storočia stúpne o 23 až 29 centimetrov a do 80. rokov až o približne 45 centimetrov.Predsedníčka agentúry Emma Howard Boyd uviedla, že „dopady zmenysú neodvratné“. Dodala, že ak bude krajina postupovať správne, dokáže úspešne riešiť núdzovú klimatickú situáciu, no podotkla, že čas na implementáciu účinných opatrení sa kráti.