Remišová si vie predstaviť reformy aj bez veľkého balíka peňazí, ako príklad uvádza vlastné ministerstvo

Náklady ministerstva stláča nadol

Rezort ráta s rozpočtom takmer 800 miliónov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2021 (Webnoviny.sk) - Skutočné reformy sa dajú robiť aj bez veľkého balíka peňazí. V súvislosti s návrhom rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky si to myslí vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).„Keď chcete reformovať systém, nastavovať dobré pravidlá tak, aby z toho mali úžitok aj ďalšie vlády a generácie, dá sa to robiť aj bez stámiliónov na účte,“ povedala v stredu podpredsedníčka vlády na stretnutí s médiami.V ich rezorte sa podľa vicepremiérky snažia šetriť a v tomto roku ušetrili len v informatizácii 72 miliónov eur profesionálnym, bezkorupčným riadením. Ako príklad uviedla tvrdé rokovania s dodávateľmi.„Už boli vysúťažené ceny. Podpisujeme dodatky nie na to, aby sa ceny zvyšovali, ale aby sme ich znižovali. Ušetrili sme milióny,“ uviedla Remišová. Dátové centrum presťahovali zo súkromných priestorov do štátnych, zredukovali tiež neefektívne náklady pri projektoch.Výdavky ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v budúcom roku by podľa pracovného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 mali dosiahnuť 791,6 milióna eur.Z toho prostriedky z rozpočtu Európskej únie by mali predstavovať 513,7 milióna eur a z Plánu obnovy a odolnosti 66,3 milióna eur. Rezort investícií by bez európskych zdrojov mal mať k dispozícii 211,6 milióna eur, z toho na spolufinancovanie prostriedkov EÚ takmer 121 miliónov eur.