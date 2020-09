Anglicko v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19 zavádza nové pravidlá pre navrátilcov z gréckych ostrovov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia v pondelok zaznamenala opäť takmer tritisíc nových prípadov koronavírusu a v rámci opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 predstavila tzv. ostrovnú politiku.Tá bude vyžadovať, aby každý, kto sa vráti do Anglicka zo siedmich gréckych ostrovov vrátane Kréty, Mykonosu a Santorini, putoval do povinnej 14-dňovej karantény. Do tejto skupiny patrí aj Lesbos, Serifos, Tinos a Zakynthos. Na ostatné grécke ostrovy sa povinná karanténa nevzťahuje.Ako uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, v pondelok testy potvrdili ďalších 2 948 infikovaných. Deň predtým zaznamenali dokonca 2988 nových prípadov, čo bol najvyšší prírastok od mája.Aj keď vyšší počet prípadov možno čiastočne pripísať masívnejšiemu testovaniu, prudký nárast s veľkou pravdepodobnosťou spôsobilo aj zmiernenie predchádzajúcich opatrení. Britský minister zdravotníctva Matt Hancock uviedol, že situácia je "znepokojujúca", poprel však, že vláda stratila kontrolu nad šírením koronavírusu. Poznamenal, že veľké množstvo nových prípadov má na svedomí najmä veková skupina ľudí mladších ako 25 rokov, ktorí nerešpektujú nastolené pravidlá.