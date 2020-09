Charitatívna pracovníčka Nazanin Zaghari-Ratcliffe čelí ďalšiemu obvineniu, v minulosti ju odsúdili za špionáž

Dočasné prepustenie

Zatknutá a odsúdená

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Britsko-iránska charitatívna pracovníčka Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ktorú v Iráne odsúdili za špionáž, čelí novému obvineniu . Informovala o tom iránska štátna televízia s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa. Televízia uviedla, že sa Zaghari-Ratcliffe sa postavila v utorok pred súd, ďalšie detaily neposkytla.Túto informáciu potvrdila aj britská poslankyňa Tulip Siddiq s tým, že v nedeľu bude ďalší proces, ktorý označila za "mimoriadne znepokojivý vývoj". Politička zároveň vyzvala britské úrady, aby od Iránu požadovali transparentnosť a vyriešili "nevyriešené otázky" v prípade Zaghari-Ratcliffe.Zaghari-Ratcliffe tento rok na jar v dôsledku pandémie dočasne prepustili z väzenia, kde si odsedela takmer celý jej päťročný trest. To vzbudilo nádeje, že by sa mohla skoro vrátiť do Veľkej Británie, no najnovší vývoj skôr vyvoláva obavy, že sa znova vráti do väzenia.Nové obvinenie prichádza v čase, keď Londýn a Teherán rokujú o uvoľnení zhruba 400 miliónov libier (v prepočte zhruba 442 miliónov eur) - platby zosnulého šáha Muhammada Rezu Pahlavího, ktorého vládu ukončila islamská revolúcia v roku 1979, za napokon nedoručené tanky Chieftain.Úrady v Londýne aj Teheráne popierajú, že by Zaghari-Ratcliffe s vrátením peňazí mala väzby. Pri výmene štyroch amerických väzňov však Spojené štáty podobnú sumu Iránu zaplatili v deň ich prepustenia, poukazuje agentúra AP.Zaghari-Ratcliffe, ktorá pracovala pre Thomson Reuters Foundation, zatkli v apríli 2016 a obvinili ju z pokusu o zvrhnutie vlády. Odsúdili ju v roku 2017.