Ani po 13 rokoch nie je obnova Krásnej Hôrky zavŕšená, riešia viaceré stavebné problémy – FOTO

11.3.2025 (SITA.sk) - Ani po 13 rokoch nie je obnova hradu Krásna Hôrka zavŕšená, riešia viaceré stavebné problémy. O stave rekonštrukcie informoval počas mediálneho dňa na hrade poverený riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Anton Bittner Obnova stredovekého hradu zo 14. storočia je najväčšou investičnou akciou SNM. Krásnu Hôrku zasiahol 10. marca v roku 2012 ničivý požiar, od toho času je hrad neprístupný pre verejnosť.„Plníme sľuby a staviame hodnoty v Slovenskom národnom múzeu z hlavy na nohy. Ide najmä o rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova v posledných rokoch výrazne stagnovala. Na hrade Krásna Hôrka o stagnácii hovoriť nemožno. Obnova tohto historického skvostu je z dôvodu zlyhania predchádzajúcich vedení múzea v dezolátnom stave,“ uviedol Bittner.Skutkový stav z vlaňajšieho októbra podľa múzea ukazuje, že jestvujú závažné skutočnosti, ktoré bránia plynule realizovať projekt. Ide napríklad o neplnenie vysúťaženého zmluvného harmonogramu stavebných prác.Múzeum v dôsledku toho bude musieť do štátneho rozpočtu vrátiť viac ako päť miliónov eur, ktoré mali byť preinvestované v rokoch 2022 až 2024. Zároveň po ôsmich rokoch podľa Bittnera nie je dokončená projektová dokumentácia a SNM nedisponuje ani hotovým projektom na obnovu horného hradu. Upozornil, že zmeny počas rekonštrukcie, spôsobené nedostatkami projektovej dokumentácie, navyšujú cenu obnovy.Markantným problémom sú podľa SNM trvalé krovy a strechy hradu. S ich realizáciou sa začalo v lete 2014, no už v decembri daného roka nastali nadmerné prehyby drevenej konštrukcie krovu dolného hradu. Podobný problém je aj na ďalších krovoch.„Následne bolo zistené, že ide o vady projektovej dokumentácie v časti statika. Hoci SNM – Múzeum Betliar disponuje sanačným projektom z roku 2016, doteraz nevykonalo kroky na odstránenie vád aj napriek tomu, že niektoré krovy sú už v havarijnom stave,“ informovalo SNM.Krovy a strechy za jedenásť rokov neboli skolaudované. Nerealizovaný sanačný projekt spred deviatich rokov bol v hodnote 65-tisíc eur, v súčasnosti by podľa múzea stál státisíce eur. Pokiaľ ide o vady projektovej dokumentácie, Bittner objasnil, že išlo o chybu projektanta, s ktorým múzeum vedie súdny spor.Stavebné povolenie z roku 2013 hovorilo o replike pôvodných krovov so šindľom, napokon sa rozhodlo, že to bude škridla. Tá je ale ťažšia ako šindeľ.Projektant ale podľa povereného šéfa SNM projektoval podľa zlej normy. V roku 2022 bolo pri kontrole striech zistené, že na troch miestach je strecha v havarijnom stave. „Zatiaľ, čo mám informácie, strecha sa rozoberať nebude,“ dodal Bittner. Situácia so strechami je tiež prekážkou otvorenia hradu po ukončení ostatných prác.V súčasnosti podľa Bittnera idú vypracovať nový aktualizovaný posudok sanácie striech. Strechy by následne mali prejsť sanáciou. „Aby sa do konca roka 2025, po jedenástich rokoch, tie strechy konečne skolaudovali,“ uviedol.SNM chce tiež do konca tohto roka zavŕšiť práce na dolnom a strednom hrade, a tiež sfinalizovať projektovú dokumentáciu horného hradu a začať výberové konanie na zhotoviteľa rekonštrukcie horného hradu. „Verím, že ešte tento rok, niekedy v septembri, začne rekonštrukcia horného hradu,“ dodal Bittner.Poznamenal, že bude musieť požiadať vládu a ministerstvo kultúry o dodatočné prostriedky na rekonštrukciu tejto časti hradu. Bittner tiež tvrdil, že nejestvuje výstavný plán, ani to, ako budú umiestnené exponáty. Konkrétny termín otvorenia hradu pre verejnosť neuviedol.„Osobne si neviem predstaviť, že keď sa bude tu (horný hrad) robiť rekonštrukcia, ako budú fungovať návštevníci. To každý návštevník dostane reflexnú vestu a prilbu? Kto si to vezme na zodpovednosť?“ spytoval sa.Na mediálnom dni sa podľa pozvánky mala zúčastniť aj zastupujúca riaditeľka Múzea Betliar Andrea Predajňová, napokon ale prítomná nebola. Bittner ozrejmil, že od nej večer predtým dostal SMS, v ktorej ho informovala, že na Betliari je v deň konania mediálneho dňa inšpektorát práce, ktorý si vyžiadal jej účasť.Bittnera tiež informovala o tom, že k 20. februáru sa vzdala plnej moci ohľadom Krásnej Hôrky, a teda v tejto veci už nie je kompetentná.