Accolade získala ďalšie financovanie vo výške desiatok miliónov eur. Prostriedky z úverov poputujú do Karlových Varov a Bratislavy

12.3.2025 (SITA.sk) -"UniCredit Bank patrí medzi našich dlhoročných partnerov a veľmi si vážime prejavenú dôveru, vďaka ktorej môžeme rozvíjať priemyselnú infraštruktúru naprieč Európou. Karlovarský kraj je pre nás dlhodobo strategickou oblasťou, kde sa nám darí vytvárať atraktívne podmienky pre špičkové výrobné, e-commerce aj logistické spoločnosti. Vstup na bratislavský trh zase predstavuje dôležitý míľnik v našom pôsobení na Slovensku. Kľúčové je, že oba novovznikajúce projekty prilákali významných globálnych hráčov, ktorí do regiónov prinesú ďalší ekonomický rast a nové príležitosti," uviedolPrvý z úverov vo výškeAccolade využije na financovanie výstavby budovy v priemyselnom parku Bratislava North II. Odovzdanie haly s rozlohoudo rúk nájomcu, ktorým sa stala globálna automotive spoločnosť, je plánované na prvú polovicu tohto roka. Park sa nachádza 25 km severozápadne od Bratislavy, v katastri obce Zohor, a je pre Accolade druhou lokalitou na Slovensku. Už v roku 2019 skupina začala rozvoj priemyselného parku v Košiciach, ktorý je aktuálne plne obsadený a v roku 2024 sa stal súčasťou portfólia Accolade Industrial Fund. Medzi tamojších významných nájomcov patria predovšetkým spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotníctva ako Siemens Healthineers, Dr. Max alebo spoločnosť Greenpharm, výrobca výživových doplnkov."Uzavretie tejto transakcie je ďalším krokom v napĺňaní našej vízie spoluvytvárania kvalitných realitných projektov. Spoločne s Accolade budujeme udržateľné a technologicky vyspelé zázemie pre podnikanie, ktoré spĺňa najvyššie štandardy európskeho priemyselného developmentu a zároveň prispieva k ekonomickému rastu a udržateľnosti celého regiónu," uviedolProstriedky z druhého úveru dosahujúce hodnotuAccolade investuje do výstavby priemyselného parku Karlovy Vary. Ten obsadí nemecká spoločnosť WACKER, ktorá sa zameriava na zušľachťovanie silikónových zmesí. Odovzdanie budovy s plochou viac ako, ktorá bude slúžiť ako výrobný závod a ktorej súčasťou budú aj laboratóriá a testovacie prevádzky, je plánované na"Financovanie priemyselného parku v Karlových Varoch predstavuje kľúčovú investíciu do modernej infraštruktúry regiónu. Tento projekt nielen posilňuje hospodársky rast a vytvára nové pracovné miesta, ale tiež zabezpečuje strategické prepojenie s nemeckým trhom. Som zároveň veľmi rád, že sa nám podarilo nadviazať na doterajšiu úspešnú spoluprácu a podporiť Accolade v ich ďalšom raste," zdôraznilOba priemyselné parky sa vyznačujú strategickou polohou s dobrou dopravnou dostupnosťou.je vďaka blízkosti kľúčových európskych dopravných trás prepojený s hlavnými mestami troch štátov – Bratislavou, Viedňou a Budapešťou., ktorý sa nachádza na severovýchodnom okraji mesta a je vôbec prvou modernou priemyselnou halou na území Karlových Varov, ťaží najmä z blízkosti susedného Nemecka.